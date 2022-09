Meghalt a rab, aki azt állította hogy a Baby Sharkkal kínozták

A negyvennyolc éves John Bascót – aki csütörtökön kábítószer-kereskedelem miatt került újra az oklahomai börtönbe – vasárnap holtan találták a cellájában. A halálának körülményeit jelenleg vizsgálja a rendőrség.

A férfit korábban már kétszer elítélték, második börtönbüntetése alatt, 2020 októberében két másik rabtársával együtt pert indított néhány börtönőr ellen, akiket velük szembeni kegyetlenkedés és összeesküvés vétségével vádoltak meg – írta a Daily Mail.

John Basco died Sunday in the Oklahoma County Detention Center.

He was one of several men who filed a federal suit against the jail, claiming they were mistreated while in custody. In my interview with him from November, he describes what happened.

He was booked on Thursday. pic.twitter.com/ZCVSfERLaE

— Augusta McDonnell (@augustareports) September 12, 2022