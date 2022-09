Lelőtte a „szelíd órásnak” hívott rendőrt, egy másik városban is lövöldözött, a temetőben bukkantak az ámokfutó holttestére

A 48 éves Andrew Hong rendőrt ebédszünet közben lőtték le a Torontótól közel harminc kilométerre található Mississaugában.

James Ramer, a torontói rendőrség vezetője elmondta, Hongot közvetlen közelről érte a lövés, a helyszínen életét vesztette. Hozzátette, a városban szelíd óriásként ismert rendőr 22 éve szolgált a rendőrségnél, két gyereke volt – olvasható a The Wahington Post cikkében.

The body of fallen @TorontoPolice officer Andrew Hong has arrived at the Coroner’s Office. Here is a just a glimpse of the support his fellow officers came to show him this evening pic.twitter.com/Ivq57u9g4R

— Adam Dabrowski (@AdamDabrowski2) September 13, 2022