Kivérezteti a német ipart az energiaválság

Az elsősorban az uniós szankciók miatt kialakult energiahiány egyre nagyobb gondot okoz a német vállalatoknak. A szakmai szervezetek és a cégek csődhullámra, valamint az ellátási láncok összeomlására figyelmeztetnek.

A németországi termelés már nem versenyképes – jelentette ki a világ legnagyobb acélgyártójának – ArcelorMittal – vezérigazgatója, Reiner Blaschek a die Weltnek.

Blaschek figyelmeztetett, ha a német acélipar leáll, annak a német és az egész európai iparra is hatalmas következményei lesznek.

Hozzátette, az energiaválság termelési válsággá kezd átalakulni. Elárulta, a cég német leányvállalata már nem tud versenyképes lenni a megnövekedett energiaárak miatt. A vezérigazgató gyors állami beavatkozást sürgetett a helyzet megoldása érdekében.

Az interjúban egészen figyelemre méltó adatokat is közöltek. A vállalat hamburgi acélművének csak egyetlen kohója, amelyben nyersvasat állítanak elő egy óra alatt 76 ezer kilowattóra áramot használ fel, ez félmillió televízió fogyasztásának felel meg.

Ansgar Jüchter az üzem mérnöke elmondta, hogy az acélmű annyi villamos áramot fogyaszt, mint Kiel, és annyi gázt, mint Lübeck városa.

Az acélgyártást nemcsak a fogyasztási csúcsidőszakok – amikor a háztartási fogyasztás megnövekedése miatt vissza kell fogni a termelést a hálózat védelme érdekében – hanem az időjárás is nehezíti.

Az üzem csak akkor engedheti meg magának az acélgyártást, ha elegendő nap- és szélenergia áramlik a hálózaton.

A nehézségek miatt az AlcerolMittal csökkenti a termelést a hamburgi üzemben és a brémai telephelyén is. A vállalatnál fellépő problémák azonban gyorsan megingathatják az egész ellátási láncot is Németország számos gazdasági területén. A hamburgi üzem acélját ugyanis gépek, autók és hajók gyártásához, valamint hidakhoz, épületekhez, erőművekhez és csővezetékekhez is felhasználják, illetve felhasználták eddig. Blaschek is arra figyelmeztetett: ez a dominóhatás a német ipar nagy részét is leállíthatja. „Más ipari ágazatok is komoly problémákkal küzdenek” – mondta a vezérigazgató.

A német acélipari szövetség adatai szerint az energiaköltségek idén meghaladják a 10 milliárd eurót, ami a német acélipar átlagos éves forgalmának negyedét teszi ki.

„Energia nélkül nem működhet egyetlen gazdaság sem”

A német vállalatok egyre kevésbé tudnak energiához jutni a piacon, ez pedig a német ipar leállásához vezethet – véli a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (DIHK).

Peter Adrian a szervezet vezetője elmondta az RND hírportálnak: “Egyre több vállalat jelzi, hogy már egyáltalán nincs áram- vagy gázellátási szerződése. Pedig energia nélkül egyetlen gazdaság sem működhet.”

Az energiaárak olyan szintet értek el, amely már sok vállalat létét veszélyezteti. Nemrég jelentett csődöt a német Hakle toalettpapírgyártó vállalat, a gyár bezárását a tulajdonosok a fenntarthatatlan energia- és anyagköltségekkel indokolták.

A Német Ipari Szövetség (BDI) is csődhullámra figyelmeztetett. A BDI elemzése szerint a vállalatok 58 százalékának komoly kihívást jelent a mostani válság, 34 százalékuk pedig úgy véli, hogy az a túlélésüket is fenyegeti. Továbbá majdnem minden tizedik vállalat már csökkentette vagy akár le is állította a termelését, míg minden negyedik vállalat fontolgatja, vagy már át is helyezte a termelést vagy annak egy részét külföldre, ahol a költségek olcsóbbak, mint Németországban.

