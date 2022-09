Halálra gázolta kisfiát, észre sem vette, amit tett

A hároméves Ianto Jenkins tavaly augusztusban a nővérével és unokatestvérével biciklizett egy vidéki farmon Efailwenben – írta a brit Metro.

A kisfiú édesapja, a 32 éves Guto Jenkins éppen a teherautójában ült, amelynek pótkocsijában földet szállított. Az útra felhajtva azonban nem vette észre a pótkocsi mögé behúzódó fiát, és elütötte.

Heartbroken father ‘accidentally’ killed his three-year-old son with pickup truck, inquest concludes: Ianto Jenkins, three, died accidentally when he was hit by a VW Amarok pick-up truck driven by his father Guto on their farm in Carmarthenshire, Wales,… https://t.co/GSnee4fUTT pic.twitter.com/2xBbo1WYvf

— 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐮𝐧𝐃𝐢𝐬𝐩𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬 🚨 (@SunDispatch) September 12, 2022