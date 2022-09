Függőágyban pihenő mosómedve az internet új sztárja

Egy philadelphiai nő nem akart hinni a szemének, amikor a verandája felől érkező motoszkáló hangról kiderült, hogy egy mosómedve költözött be éjszakára a függőágyában. Sarah McAnulty, elmondta, hogy éppen home officeban dolgozott amikor furcsa neszre lett figyelmes.

Kinézett az ablakán, és látta, hogy egy mosómedve fekszik a függőágyában. „Fogtam egy zseblámpát és a telefonomat, és készítettem egy rövid videót az állatról, aztán visszamentem dolgozni” – mondta McAnulty.

A nő szeptember 8-án közzétette a videót a Twitteren, a következő címmel: „Elnézést, ki tanította meg a mosómedvének a hátsó verandámon, hogy hogyan kell egy függőágyat használni?”

exCUSE me, who taught the raccoon on my back porch how to use a HAMMOCK??

— Sarah McAnulty, Ph.D (@SarahMackAttack) September 9, 2022