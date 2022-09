Csökkenő bérszínvonal és növekvő infláció jellemzi az USA-t

Az Egyesült Államok 2023-ban a recesszió „kitörése” felé tart Steve Hanke, a Johns Hopkins Egyetem alkalmazott közgazdaságtan professzora szerint. Az akadémikus véleményével egybe cseng Stephen Roach, a Yale Egyetem munkatársának előrejelzése is, aki szerint csodára lesz szükség, hogy az USA elkerülje a recessziót. Roach azonban megjegyezte, hogy amennyiben tartós visszaesés következik be, akkor sem lesz olyan súlyos, mint az 1980-as évek elején volt.

A CNBC elemzése számos rangos közgazdászt és elemzőt szólaltatott meg, akiknek megoszlik a véleménye a tekintetben, hogy recesszióba süllyed-e az Egyesült Államok vagy sikeresen elkerüli a legrosszabb forgatókönyvet. A portál rámutatott, hogy az elemzők eltérő állásfoglalása mögött egy módszertani elem húzódik meg, mégpedig az, hogy az elemzés során a GDP alakulását vagy a munkaerőpiaci trendeket figyelik a szakemberek.

Akik a GDP alakulását figyelik, a hagyományos recesszió fogalmának megfelelő tendenciákat láthatnak. Az USA GDP-je az elmúlt két negyedévben csökkent (az első negyedévben 1,9 százalékkal, a második negyedévben pedig 0,9 százalékkal), ami mögött a készletek és a beruházások csökkenése, a kormányzati kiadások mértéke, valamint az infláció mértékével kiigazított személyi jövedelmek és a megtakarítási ráták csökkenése áll. Ugyanakkor a jelenlegi gazdasági zsugorodás egy ponton eltér az 1947 óta tapasztalt recessziós időszakoktól: a munkaerőpiacon erősödés tapasztalható, mivel a mezőgazdaság kivételével a vártnál nagyobb arányban nyíltak meg új állások. Valamelyest viszont árnyalja a képet, hogy a közelmúltban megnövekedett kiadások miatt csökkent a cégek nyereség és a bérek emelkedése is lelassult.

Példa nélküli időszakot él át az amerikai gazdaság

William Foster, a Moody’s vezető hitelelemzője úgy nyilatkozott a portálnak, hogy „a munkaerőpiac továbbra is küzd az emberek felvételével, különösen a szolgáltatási szektorban”. A szakértő kiemelte, hogy a GDP csökkenő tendenciája és a munkahelykínálat növekedése okozza a szakértők közötti vitát, azonban nincsenek egyértelmű recessziós jelek. Foster szerint a lakosság továbbra is költekezik, ami a korábbi időszakban felhalmozott tartalékoknak tudható be.

Az elemző arra is emlékeztetett, hogy a jelenleg zajló folyamatok közepette az amerikai jegybank alkalmazkodó monetáris politikát folytat – növeli a pénzkínálatot, hogy támogassa a gazdaságot, közben pedig kamatemelést hajt végre, hogy fékezze az inflációt, ami júniusban elérte a 8,5 százalékot. Foster úgy fogalmazott: „Egy olyan rendkívüli időszakból jövünk ki, amelyre még nem volt példa a történelemben”

Növekvő munkaerőpiac mellett csökkenő reálbérek

Joseph Stiglitz közgazdász arra hívta fel a figyelmet, hogy olyan aggasztó trend látható, amely szerint a humán erőforráshiánnyal küzdő munkaerőpiacon csökken tendencia mutatkozik a reálbérek alakulásában – idézte a CNBC. A portál arra is kitért, hogy azért sincs egységes álláspont a trendek megállapításában, mert az egyes gazdasági ágazatok is másképp teljesítenek.

Peter Boockvar befektető arra hívta fel a figyelmet, hogy csökken a lakásépítések száma. Mint mondta, a National Association of Home Builders (nemzeti otthonépítők szövetsége) / Wells Fargo Lakáspiaci Index augusztusban negatív tartományba süllyedt. Boockvar szerint ebből kifolyólag elkerülhetetlen a recesszió. Ugyanakkor szintén a lakáspiaci trendek alakulását figyelve a Saxo Bank elemzője azt emelte ki, hogy továbbra is két számjegyű növekedés tapasztalható a bérleti piacon.

Mint mondta: az amerikai embereknek van annyi pénzük, hogy lakást vásároljanak, majd kiadják, és 20–30 százalékos nyereséget könyveljenek el vele. Ez a trend pedig ellent mond a recesszió esélyének.

Gyorsan változó időket él az amerikai gazdaság

A vita jelenlegi szintjének szélesebb körű okai is vannak – mondta Alexander Nutzenadel, a berlini Humboldt Egyetem társadalom- és gazdaságtörténet professzora. – „Sok sokk időszakát éljük az energiaárakkal kapcsolatosan a Covid-19-től egészen a politikai deglobalizációig. Ezek rendkívül megnehezítik az előrejelzéseket” – nyilatkozta a CNBC-nek. Szerinte egy olyan magasan fejlett ország gazdasága, mint az Amerikai Egyesült Államoké, erősen függ a külső tényezőktől.

Nincs egységes gazdasági álláspont

Nutzendal arra is kitért, hogy a stagfláció jelenlegi helyzete, amikor a magas infláció és a gazdasági stagnálás egyszerre jelentkezik, történelmileg ritka. – Az 1970-es években volt egy hasonló pillanat, de ebből a tapasztalatból tudjuk, hogy a monetáris politikának óriási nehézségekbe ütközik megtalálni a megfelelő egyensúlyt az infláció elleni küzdelem és a recesszió megelőzése között – fogalmazott.

Végül azt is megjegyezte, hogy a közgazdász szakma mára „sokkal sokrétűbbé” vált. „Nincs többé mainstream közgazdaságtan. Minden ellentmondásossá vált, beleértve az elméletet, az adatokat és a módszereket is” – hangsúlyozta.