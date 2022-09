Bumeránghatás: Nagy-Britanniában is visszájára sültek el az Oroszországgal szembeni szankciók

Az Európai Unióhoz hasonlóan Nagy-Britanniában is visszájára sültek el az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók – írta az egyik legolvasottabb brit lap. A The Sun példaként említi, hogy a rezsiköltségek 80 százalékkal emelkedtek a briteknél, miközben Oroszországban csak tíz százalékkal. Az élelmiszerek inflációja is rendkívül magas, miközben az oroszoknál még csökkentek is az árak – hangzott el az M1 Híradójában.

Hiába ígérte Boris Johnson korábbi és Liz Truss jelenlegi brit miniszterelnök, nem az oroszok, hanem a brit lakosság fizeti a háború és a miatta bevezetett szankciók árát – erről a The Sun írt. Az egyik legnagyobb brit újság úgy fogalmaz: az oroszok nemhogy a büntetőintézkedések, de még a globális áremelkedés hatásait sem érzik. Ráadásul, amíg sok más mellett a szigetországban az élelmiszerárak elszálltak, addig Oroszországban csökkennek. A The Sun szerint Nagy-Britanniában a burgonya és a sárgarépa árában tapasztalható a legnagyobb emelkedés az év eleje óta, de ezeket szorosan követi a paradicsom és a banán ára is sok más élelmiszerrel együtt.

Míg az Egyesült Királyságban az élelmiszerárak is drágultak, Oroszországban szinte minden élelmiszer olcsóbb lett a háború kitörése óta. Ezzel szemben Oroszországban szinte minden élelmiszer olcsóbb lett a háború kitörése óta. A fejes káposztáért harmadával, a burgonyáért 28 százalékkal és a paradicsomért 14 százalékkal kell kevesebbet fizetni. A lap szerint még súlyosabb a helyzet az energiaárak változásában: Angliában 80 százalékkal emelkedtek a rezsiköltségek, miközben Oroszországban csak 10 százalékkal. Ráadásul az üzemanyag ára is rekordmagas, majdnem két font literenként a szigetországban, ezzel szemben az oroszok ennek csak a harmadát fizetik. A brit lap úgy összegez: Üdvözöljük a szankciókkal sújtott Oroszországban, ahol a fűtési számla és az üzemanyagár a töredéke, mint Nagy-Britanniában. „Jól látszik, Nagy-Britannia nem képes az önellátásra, ezzel szemben az oroszok számos területen igen" – véleményezte a jelenlegi helyzetet Pásztor Szabolcs az M1-en. A kutató szerint a helyzetet nehezíti, hogy az európai gazdaságok kölcsönös függésben vannak egymástól, így a kialakult krízis mindenkit érint.

A lap egy olyan adatsort közölt, amely mutatja, hogy az eurózóna inflációja messze a legnagyobb volt a világon az elmúlt fél évben. Nagy-Britanniához hasonlóan az Európai Unió is szankciós politikával akarja tavasz óta megtörni Oroszországot. A terv itt is a visszájára sült el. Az unió eddig hét szankciós csomagot fogadott el, például betiltotta több nyersanyag importját Oroszországból. Pedig szakértők végig figyelmeztettek, hogy a szankciók több kárt okoznak Európának, mint Oroszországnak. Mégis, Brüsszel újabb és újabb büntetőintézkedéseket hozott, amelyek nemhogy megrendítették volna Oroszország gazdaságát, hanem szinte erősítették. Például Oroszországban 30 éve nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség, az infláció a nullához közelít, a rubel árfolyama pedig ötéves csúcson van. Viszont Európában egyre nagyobb a baj, a hibás szankciók rekordméretű inflációt és soha nem látott energiaválságot hoztak. Például a gáz ára a nyolcszorosára, az áramé pedig mintegy háromszorosra nőtt egy év alatt.

„Oroszország nagyon sok pénzt keres a jelenlegi energiaárakon, ugyanis azt, amit Európa a szankciók miatt elutasít, eladja más országoknak drágábban" – erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt néhány napja. A miniszter szerint, ha az unió megszüntetné a szankciókat, akkor az infláció a felére csökkenne. Szakértők kiemelik: hiába állította azt korábban Brüsszel, hogy a szankciók úgy állítják majd meg a háborút, hogy közben nem okoznak kárt Európának, mára kiderült, hogy a büntetőintézkedések mára valósággal megbénították Európa gazdaságát. A kiemelt kép illusztráció.