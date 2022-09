Amerikai katonai szakértők újabb orosz visszavonulásról számoltak be

A washingtoni hadtudományi intézet (ISW) elemzői legfrissebb jelentésükben műholdas felvételek alapján arról számoltak be, hogy az orosz erők elhagyták a Herszon városától mindössze tizenöt kilométerre lévő, műveleti szempontból jelentős Kiszelivka települést.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter az RBK-Ukrajina hírportálnak nyilatkozva kijelentette, hogy Kijev nem zárja ki a tárgyalásokat Oroszországgal, de csak akkor hajlandó megállapodni Moszkvával, ha Ukrajna területi integritásának teljes helyreállításáról van szó. Szavai szerint a nemzetközi partnerek egyetértenek abban, hogy jelenleg semmi jel nem utal arra, hogy Oroszország készen állna ilyen tárgyalásokra, vagy hogy az ilyen tárgyalások feltételei már adottak lennének. A miniszter nem zárta ki, hogy Ukrajna területének egy részét katonai, egy részét pedig diplomáciai úton fogják visszaszerezni.

Oleh Szinyehubov Harkiv megyei kormányzó közben arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán a megyeszékhelyet nem érte támadás, viszont Lozove települést lőtték az orosz erők, és találat ért egy oktatási intézményt. Az elmúlt napban Harkivot és környékét, a csuhijivi és a kupjanszki járást is folyamatosan érték orosz támadások. A sürgősségi egészségügyi ellátó központ tájékoztatása szerint az elmúlt napban Harkivban egy civil halt meg, és hatan sérültek meg. A kupjanszki járásban ketten vesztették életüket, ezen kívül még hárman sérültek meg a megye különböző részeiben.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál a helyi kormányzók közléseiből készített összeállításában arról számolt be, hogy Donyeck megyében az elmúlt napon legalább hatan haltak meg, és tizennégyen sérültek meg a helyi lakosok közül.

Az ukrán erők stratégiai kommunikációs osztálya arról adott hírt, hogy Kupjanszknál megsemmisítették az első drónt, amelyet Irántól vásárolt Oroszország. Az ukrán vezérkar összesítése szerint eddig már megközelítőleg 53 300 orosz katona halt meg Ukrajnában. A vezérkar napi jelentésében arról írt, hogy a felszabadított területeken naponta mintegy kétszáz, oroszok által elkövetett háborús bűncselekményt rögzítenek, ezen felül tíz régióban több mint hetvenezer négyzetkilométer van aláaknázva, illetve fel nem robbant lövedékekkel teleszórva Ukrajnában.

Kiemelt kép: ukrán katonák harcjárművel járőröznek a napokban felszabadított területek egyikén a kelet-ukrajnai Harkiv megyében 2022. szeptember 12-én. Oleh Szinyehubov Harkiv megyei kormányzó szerint az orosz megszállókat visszaszorító ukrán erők a frontvonal egyes szakaszain már elérték az orosz államhatárt. Fotó: MTI/AP/Kosztyantin Liberov