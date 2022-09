A szankciók árát az európai polgárok fizetik meg

Az unió által tervezett gázársapka egy abszurd javaslat, ráadásul egy bújtatott szankció – erről beszélt Menczer Tamás államtitkár reggel az M1-en. Hozzátette: a tervezett intézkedés ellentétes az európai és a magyar érdekekkel is. Úgy fogalmazott: az Oroszországra már eddig kivetett szankciók energiahiányt és óriási árrobbanást idéztek elő Európában, miközben nem vittek közelebb a háború végéhez sem.

Abszurd javaslatnak tartja a kormány az uniós gázársapkát

Amíg Európát energiaválság és infláció sújtja, addig vannak országok, amelyek hatalmas bevételekre tesznek szert – erről beszélt a Századvég energetikai üzletágának vezetője egy videóban.

Hortay Olivér szerint miközben Európa szenved, vannak olyan országok, amelyek nagyot nyernek a mostani helyzeten, például úgy, hogy átveszik Oroszország helyét az európai energiapiacon. A szakértő szerint ilyen lehet az Egyesült Államok.

„Az Egyesült Államok a jövőben bátran fejlesztheti kapacitásait, mert a néhány év múlva megvalósuló beruházásaira már biztos vevője van. A rossz hír, hogy a szankciók haszonélvezőinek nyereségét jórészt Európa fizeti. Nem véletlen, hogy az EU-ban szinte megfizethetetlenné vált az energia, és hogy a mozgásterünk egyre csak szűkül” – fogalmazott az energetikai szakértő.

Elemzők kiemelik, hogy Brüsszel óriási hibát vétett, amikor embargót vezetett be Oroszországgal szemben. A szankciók ugyanis nem gyengítették meg, sőt, növelték Moszkva bevételeit.

Egy finn kutatóintézet szerint például a háború kitörése óta az oroszok 158 milliárd eurót kerestek az energiaexportból. Ez több, mint amennyit valaha elértek egy teljes üzleti év alatt.

Kapcsolódó tartalom

A szankciók energiahiányt és óriási árrobbanást idéztek elő

Brüsszel elhibázott döntései miatt egyre súlyosabb energiahiány van Európában – erről Menczer Tamás beszélt az M1-en.

Az államtitkár kiemelte: nem lehet uniós gázársapkát bevezetni, mert az oroszok bármikor mondhatják, hogy ebben az esetben nem szállítanak több gázt Európába. Menczer Tamás megismételte: a brüsszeli szankciós politika elhibázott volt és nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

„Azt mondták, hogy a szankciók majd a háború végéhez segítenek bennünket, és Ukrajnát a háború végéhez segítik, ez nyilván valóan nem így történt. A háború folytatódik, az orosz Gazprom pedig rekord nyereségen van, 41 és fél milliárd dolláros az első féléves nyeresége, ez kétszerese a tavalyi adatnak, és a résvzényeseit szépen ebből ki tudja fizetni, ha már a háború finanszírozásánál tartunk, akkor ezt is érdemes a logikai gondolkodásba belevenni” – fogalmazott az államtitkár.

Menczer Tamás hozzátette, szerinte érdemes lenne az Oroszország elleni szankciókat átgondolni és felülvizsgálni. Ha ugyanis Brüsszel változtatna ezeken az intézkedéseken, az komoly lépés lenne az energiahiány és a magas árak ellen.

Kapcsolódó tartalom

A szankciós politikai negatív hatásait a németek is megtapasztalják

Mint arról korábban a hirado.hu beszámolt: A szankciókkal Németország Oroszországot célozta meg, de láthatóan saját magát találta el. A német ipar ugyanis bajban van: a gáz ára 14-szeresére emelkedett, az ország legnagyobb gázkereskedője, az Unpier 100 millió eurós veszteséget termel, és az államnak kell kisegítenie, az emberek pedig félnek a közelgő téltől. Ezzel szemben a szankciók nyertese pont az, aki ellen irányultak: az orosz Gazprom vállalat, akik nyereséget nyereségre halmoznak.

Kapcsolódó tartalom

Nagy-Britanniában is visszájára sültek el az Oroszországgal szembeni szankciók

Az Európai Unióhoz hasonlóan Nagy-Britanniában is visszájára sültek el az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók – írta az egyik legolvasottabb brit lap. A The Sun példaként említi, hogy a rezsiköltségek 80 százalékkal emelkedtek a briteknél, miközben Oroszországban csak tíz százalékkal. Az élelmiszerek inflációja is rendkívül magas, miközben az oroszoknál még csökkentek is az árak.

Az egyik legnagyobb brit újság úgy fogalmaz: az oroszok nemhogy a büntetőintézkedések, de még a globális áremelkedés hatásait sem érzik. Ráadásul,

amíg sok más mellett a szigetországban az élelmiszerárak elszálltak, addig Oroszországban csökkennek.

A The Sun szerint Nagy-Britanniában a burgonya és a sárgarépa árában tapasztalható a legnagyobb emelkedés az év eleje óta, de ezeket szorosan követi a paradicsom és a banán ára is sok más élelmiszerrel együtt.

Kapcsolódó tartalom

Egyre több elemző szinte biztos abban, hogy recesszióba süllyed az Egyesült Államok

Az amerikai elemzők és akadémikusok szerint egyelőre nem látható biztosan, hogy recesszióba süllyed-e az Amerikai Egyesült Államok gazdasága. Annyi azonban bizonyos, hogy olyan folyamatos sokkhatások érik az USA gazdaságát, mint a Covid-19 és utóhatásai, az energiaválság, valamint a politikai deglobalizáció – írta a CNBC. A gazdasági portál kiemelte, hogy az elmúlt két negyedévben az amerikai gazdaság zsugodorás volt mérhető. Ellentmondásos azonban, hogy a gazdaság elmúlt két negyedévének csökkenő mutatószáma mellett a munkaerőpiac bizonyos szegmensei folyamatos munkaerőhiánnyal küzdenek.

Kapcsolódó tartalom