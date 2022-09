Újraválasztották Okinava kormányzóját, aki ellenzi az amerikai katonai jelenlét növelését

Az ellenzéki pártok által támogatott Denny Tamaki a második négyéves ciklusát kezdheti meg Okinava kormányzójaként. A kormányhoz közel álló Szakima Acusi és a másik ellenzéki jelölt, Simodzsi Mikio ellen aratott győzelmet, megszerezve a szavaztok több mint felét.

Denny Tamaki, “one of Japan’s few true opposition governors,” was re-elected yesterday in Okinawa. Tamaki is known in part for his stance against US military bases on the islands pic.twitter.com/mzNM1YyOaT

— Populism Updates (@PopulismUpdates) September 12, 2022