Nem csökken a migrációs nyomás Horgoson, sorozatos lövések hallhatók a Délvidéken

Szabadka Makkhetes városrészében esténként továbbra is lövések hallhatók az erdőből, állítják az ott élők. A szabadkai migráns-befogadóközpont megtelt, de a közeli Horgos lakóira is változatlanul nagy migrációs nyomás nehezedik.

Egyre több a sátor a szabadkai befogadóközpont udvarában, még sincs elég hely, így sok migráns annak környékén pihen. Folyamatosan újak is érkeznek, újabban Indiából is – írta a Pannon RTV.

Afgán migránsok egy csoportja Németországba tart, egyiküket állítólag a fivére már ott várja. Azt mondta, nagy gond számukra a határkerítés meg a magyar rendőrség, mert mindig elkapják és visszaküldik őket. A befogadóközpont körülményeivel is elégedetlenek. Egyelőre nem tudják, hogyan és mennyi pénzért tudnak eljutni Németországba.

Szabadka Makkhetes városrészében, a magyar határhoz közeli erdő alatt lakók a folyamatos éjszakai lövöldözésekre panaszkodnak.

Egyik makkhetesi lakos megerősítette, hogy szinte napi szinten lehet hallani a lövöldözést, és nem csak egy-egy durranást, hanem komoly sorozatokat.

A Horgosra nehezedő migrációs nyomás nem csökken, hiába ürítették ki a régi határrendészeti épületeket, a migránsok továbbra is tömegesen jelen vannak a település határövezetében, és időnként a faluban is megjelennek.

Kapcsolódó tartalom

Horgos külterületén, a határ menti erdős sávban a helyiek becslése szerint több száz migráns húzódik meg. De nemcsak a határon, hanem Majdányon és Rábén jelenleg is több száz illegális migráns tartózkodik. A helyeik szerint most is több százan lehetnek a területen. Többségük a két falu közötti raktárépületben és annak környékén bujkál, de az üresen álló házakba is beköltöznek. A hideg idő beköszöntével pedig csak ettől is rosszabb állapotokra számítanak a falubeliek.

Az egyik rábéi lakos szerint is sok migráns rekedt a két faluban. Mint mondja, a román és a magyar határőrség is erősen őrzi a hármashatár környékét, így az illegális migránsok nem igazán tudnak átjutni Szerbiából az unió területére.

Az észak-bánáti faluban jelenleg csaknem ötven, többségében idős ember él, akik nap mint nap szembesülnek az illegális migrációval és annak hatásaival.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció.