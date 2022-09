NAÜ: Ukrajna és Oroszország is érdekelt a zaporizzsjai védelmi övezet létrehozásában

Ukrajna és Oroszország is érdekelt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) azon javaslatában, miszerint „nukleáris biztonsági és védelmi övezetet” alakítanának ki az orosz kézen lévő zaporizzsjai atomerőmű körül – közölte hétfőn a NAÜ főigazgatója bécsi sajtótájékoztatóján.

Rafael Grossi egyben felhívta a konfliktus szereplőit, hogy haladéktalanul vessenek véget a nukleáris létesítmény lövetésének

„Láttam jelét annak, hogy érdekeltek ebben a megállapodásban” – jelentette ki az ENSZ-szervezet főigazgatója a megbeszélések menetét firtató újságírói kérdésre válaszolva. Mint mondta, a felek kapcsolatban állnak a NAÜ-vel.

Jelenleg olyan kérdéseket vitatnak meg, mint az övezet kiterjedése és a NAÜ személyzetének szerepe. Hangsúlyozta, hogy a szervezet két tisztségviselője most is a létesítményben tartózkodik.

A dpa német hírügynökség szerint Grossi megerősítette, hogy javaslata nem tartalmazza a csapatok és hadfelszerelések kivonását az atomerőmű területéről, viszont magában foglal egy tűzszünetet.

„Ez kötelezettségvállalás, hogy egyetlen katonai művelet sem fogja magában foglalni, vagy célba venni természetesen magát az erőművet, illetve azt az övezetet, ami befolyásolná rendes működését” – mondta, hozzátéve, hogy „nem szabad bonyolítani a dolgokat”.

Grossi megerősítette azt is, hogy a zaporizzsjai létesítmény utolsó aktív reaktorblokkjának leállítását hétfő reggelre befejezték. Ez a külső energiaellátás akadozása miatt vált szükségessé, ami a reaktormag és a nukleáris hulladék hűtését szolgálja. Mint mondta, a távvezetékek javítása folyamatban van, de továbbra is fennáll nukleáris baleset veszélye, ha a harci cselekmények következtében újabb károk keletkeznének, ugyanis leállított üzemben is hűteni kell a sugárzó anyagokat.

Ukrajna és Oroszország egymást vádolja a Zaporizzsja közelében végrehajtott tüzérségi támadásokkal, ahol Európa legnagyobb atomerőműve található.