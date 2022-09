Nagy-Britanniában is a visszájára sültek el az Oroszországgal szembeni szankciók

Az Európai Unióhoz hasonlóan Nagy-Britanniában is visszájára sültek el az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók. A The Sun című brit lap arról írt, hogy miközben az orosz gazdaság meg sem érezte a büntetőintézkedések negatív hatását, sőt profitált azokból, addig az Egyesült Királyságban megsínylik azok következményeit. Példaként említik, hogy a rezsi 80 százalékkal emelkedett a briteknél, miközben Oroszországban csak 10 százalékkal. De az élelmiszerek inflációja is rendkívül magas, miközben az oroszoknál még csökkentek is az árak – hangzott el az M1 Híradójában.

The Sun: Nem az oroszok, hanem a brit lakosság fizeti a háború és a miatta bevezetett szankciók árát Hiába ígérte Boris Johnson korábbi és Liz Truss jelenlegi brit miniszterelnök, nem az oroszok, hanem a brit lakosság fizeti a háború és a miatta bevezetett szankciók árát – írta a The Sun. Az egyik legnagyobb brit újság úgy fogalmaz: az oroszok nemhogy a büntetőintézkedések, de még a globális áremelkedés hatásait sem érzik. Ráadásul, amíg sok más mellett a szigetországban az élelmiszerárak elszálltak, addig Oroszországban csökkennek. A The Sun szerint Nagy-Britanniában a burgonya és a sárgarépa árában tapasztalható a legnagyobb emelkedés az év eleje óta, de ezeket szorosan követi a paradicsom és a banán ára is sok más élelmiszerrel együtt. Ezzel szemben Oroszországban szinte minden élelmiszer olcsóbb lett a háború kitörése óta. A fejes káposztáért harmadával, a burgonyáért 28 százalékkal és a paradicsomért 14 százalékkal kell kevesebbet fizetni. A lap szerint még súlyosabb a helyzet az energiaárak változásában: Angliában 80 százalékkal emelkedtek a rezsiköltségek, miközben Oroszországban csak 10 százalékkal. Ráadásul az üzemanyag ára is rekordmagas – majdnem 2 font gallononként a szigetországban, ezzel szemben az oroszok ennek csak a harmadát fizetik. A brit lap úgy összegez: „üdvözöljük a szankciókkal sújtott Oroszországban, ahol a fűtési számla és az üzemanyag ár a töredéke, mint Nagy-Britanniában.” Nem járt jobban az Európai Unió sem, amely szintén szankciós politikával akarta összeroppantani Oroszországot. A terv itt is visszájára sült el. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen tavasszal jelentette be, hogy Oroszországgal szemben szankciókat vezet be az unió, és eddig hét szankciós csomagot fogadott el, amelyek egyebek mellett orosz bankok működését korlátozza és tiltólistára helyezett orosz politikusokat is. Emellett kiterjed a szén-, vas-, acél- és fatermékek importjára Oroszországból. Továbbá elrendelték az orosz nyersolaj és a gabona behozatalának tilalmát is az unióba. Kapcsolódó tartalom Von der Leyen: Az EU árplafont javasol az orosz gázra Az Európai Bizottság ársapkát javasol az orosz gázra, valamint intézkedések meghozatalát, köztük a villamosenergia-felhasználás kötelező uniós csökkentésére csúcsidőben, illetve a nem gázzal üzemelő áramtermelők bevételeinek felső határának bevezetését - közölte Ursula von der Leyen, a testület elnöke Brüsszelben szerdán. Szakértők folyamatosan figyelmeztettek, hogy az unió szankciói nem működnek, azok több kárt okoznak Európának, mint Oroszországnak. Ennek ellenére Brüsszel folyamatosan újabb és újabb büntetőintézkedéseket hozott, amelyek nemhogy megroppantották volna Oroszország gazdaságát, hanem szinte erősítették. Például Oroszországban harminc éve nem volt ilyen alacsony a munkanélküliség, az infláció a nullához közelít, a rubel árfolyama pedig ötéves csúcson van. Közben Európában egyre nagyobb a baj, a hibás és nem működő szankciók rekordméretű inflációt és soha nem látott energiaválságot hoztak a kontinensre. Például a gáz ára a nyolcszorosára, az áramé pedig mintegy háromszorosára nőtt egy év alatt. Oroszország nagyon sok pénzt keres a jelenlegi energiaárakon, ugyanis azt, amit Európa a szankciók miatt elutasít, eladja más országoknak – ráadásul drágábban – erről Gulyás Gergely beszélt néhány napja. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ha az unió megszüntetné a szankciókat, akkor az infláció a felére csökkenne. „Az energiaárak az egekbe szöktek, Oroszország eddig jól láthatóan nagymértékben extraprofitra tett szert, a megnövekedett energiaárak következménye pedig az az energiaválság, amelynek legfőbb összetevője a gázhelyzet. A gáznál ellátási problémák vannak, hála istennek pillanatnyilag ez Magyarországot nem érinti, de Európa számtalan országát már igen” – fogalmazott a miniszter. Szakértők kiemelik: hiába állította azt korábban Brüsszel, hogy a szankciók úgy állítják majd meg a háborút, hogy közben nem okoznak károkat Európának, mára kiderült, ez nincs így, és az elhibázott büntetőintézkedések mára valósággal megbénították Európa gazdaságát. Sőt, ha továbbra is érvényben maradnak, akkor a mostaninál is súlyosabb lehet a válság. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: A szankciós politika nem megoldás „A szankciós politika nem megoldás!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. „Teljes az egyetértés abban, hogy a gazdasági szankciók használata a leghatékonyabb eszköz” – magyar képviselők a szankciók pártján Eddig az EU szankciós politikáját támogatta, most pedig a kormányra mutogat a magyar baloldal az elszabaduló energiaárak miatt. A kiemelt képünk illusztráció.