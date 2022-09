Motorcsónaknak ütközött egy teherhajó, többen meghaltak

A baleset vasárnap történt. A teherhajó összeütközött egy 35 embert, köztük gyerekeket szállító csónakkal, amely azonnal elsüllyedt. Legalább 12 ember meghalt.

Négy embert mentettünk ki, őket kórházba vitték – mondta el Elack Andriakaja, az ország katasztrófavédelmi hatóságának igazgatója a dpa német hírügynökségnek.

At least nine people died and an unknown number are missing after a passenger boat collided with a cargo vessel on a river in northwest Madagascar, authorities said on Monday. Children were among the 35 people aboard the eight-metre (26-feet) boat when… https://t.co/gX07WyDQ1U

