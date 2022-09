Lezuhant egy katonai helikopter, többen meghaltak

A tárca tájékoztatása szerint a Black Hawk típusú helikopter szombaton, technikai problémák miatt zuhant le a minisztérium kabuli központjánál.

A szélsőséges tálibok tavaly augusztus hatalomátvétele után a nemzetközi erők – köztük az amerikai csapatok – kivonultak az országból, hátrahagyva számos, azóta meghibásodott katonai felszerelést.

#Yesterday, Kabul, Afghanistan

How to not drive US left-behind #Blackhawk helicopters😂🤣

During this test drive no one was hurt, except 4 #Taliban was killed.

*P.S. Test flight is different from a test drive😵 via @bsarwary pic.twitter.com/bIJCG8nD9y

— Aisha Ahmad (@AishaTaIks) September 11, 2022