Irán továbbra is kész együttműködni a NAÜ-vel, hogy eloszlassa a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos kételyeket

Irán továbbra is kész együttműködni a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ), hogy eloszlassa a teheráni atomprogram békés jellegével kapcsolatban felvetett kételyeket – közölte hétfőn a teheráni külügyminisztérium szóvivője.

„Az Iszlám Köztársaság kész együttműködni a NAÜ-vel, hogy eloszlassuk a békés nukleáris tevékenységével kapcsolatos hamis benyomásokat” – mondta Nasszer Kanaáni szóvivő heti sajtótájékoztatóján.

A nyilatkozat a NAÜ kormányzótanácsának hétfői bécsi ülése alkalmából született. Az ENSZ-ügynökség a tagállamainak előzetesen bemutatott jelentésében szerdán azt közölte,

nem tudja szavatolni, hogy az iráni atomprogram „kizárólag békés célú”.

Abban a szövegben, amelybe betekintést nyert az AFP francia hírügynökség, az szerepelt, hogy nem történt előrelépés a három be nem jelentett helyszín ügyében, ahol a korábban uránium nyomaira bukkantak. Irán „megalapozatlannak” nevezte a dokumentumot.

A NAÜ főigazgatója hétfőn, az osztrák fővárosban tartott tanácskozás megnyitóján megismételte, hogy „kész” megoldást találni Iránnal. „Nem az a célunk, hogy súlyosbítsuk a helyzetet vagy problémákat okozzunk, csupán tisztázni szeretnénk ezt a kérdést” – magyarázta Grossi.

„Urán nyomaira bukkantunk olyan helyeken, amelyeket soha nem jelentettek be, amelyekről soha nem feltételezték, hogy nukleáris tevékenységnek adtak volna otthont, és ezzel kapcsolatban teszünk fel kérdéseket”

– hangsúlyozta.

2021 áprilisa óta Irán az Európai Unió közvetítésével tárgyalásokat folytat a 2015-ös, az iráni nukleáris program korlátozásáról szóló egyezmény felújításáról Nagy-Britanniával, Kínával, Franciaországgal, Németországgal és Oroszországgal, közvetve pedig az Egyesült Államokkal.

Washington 2018-ban kilépett ebből a Teherán és a nagyhatalmak közötti egyezményből. A megállapodás célja az iráni atomprogram korlátozása cserébe az amerikai szankciók feloldásáért.

A megegyezés érdekében Teherán nemrégiben megismételte azt a követelését, hogy a NAÜ zárja le a szóban forgó három helyszínnel kapcsolatos vizsgálatot,

amit Grossi Teherán „hiteles” válaszai nélkül elutasít.

Kanaáni most azt mondta, hogy tudomása szerint a NAÜ kormányzótanácsának ülésére nem nyújtottak be (Iránnal kapcsolatos) határozattervezetet, amit több nyugati diplomata is megerősített az AFP-nek. Az iráni külügyi szóvivő ugyanakkor hozzátette, az Iszlám Köztársaság reagálni fog az ügyben.

A kiemelt kép illusztráció.