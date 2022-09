Diplomáciai siker: magyar lett az ENSZ-közgyűlés elnöke

New Yorkban az eskütétellel iktatták be hivatalába Kőrösi Csabát az ENSZ Közgyűlés új elnökeként. A magyar diplomata António Gutteres, az ENSZ főtitkára és az előző közgyűlési elnök, Abdullah Shadid jelenlétében az Egyesült Nemzetek Szövetsége alapokmányára tette le hivatali esküjét.

Az eseménnyel hivatalosan lezárult az ENSZ 76. ülésszaka, amelyen Abdulla Sahid maldív-szigeteki diplomata adta át az elnöki tisztséget a holnap megnyíló új, 77. ülésszakot vezető Kőrösi Csabának. A ceremónián a magyar nemzeti zászló váltotta az ENSZ közgyűlés elnökének irodája előtt a Maldív-szigetek zászlóját.

.@UN_PGA @Csaba_Korosi_ takes the Oath of Office as the President of the 77th session of the General Assembly. pic.twitter.com/vU7cAkphS1

— Paulina Kubiak Greer (@KubiakPG) September 12, 2022