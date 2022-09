Brüsszeli gázársapka helyett lakossági árkompenzációra lenne szükség Európában – erről beszélt az M1-en a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársa. Tóth Gergely szerint ugyanis azokban az országokban, ahol nincs rezsicsökkentés, elviselhetetlen terhet jelentenek majd a téli gázszámlák. Magyarország határozottan ellenzi az orosz gázra kivetett ársapkát, mert a kormány szerint az veszélyezteti Európa gázellátását és újabb drágulásokhoz is vezetne.

Óriási gázszámlák lesznek azokban az országokban, ahol nincs rezsicsökkentés

A Török Áramlaton érkező földgáz elsőként az algyői elosztó állomásra érkezik, és innen megy tovább az ország belsejébe. Az Európába irányuló gázvezetékek közül jelenleg a Török Áramlat az egyetlen, ahol korlátozások nélkül érkezik az energiahordozó. Ennek is köszönhetően a gáz betárolása itthon kiemelkedően jól halad.

„Magyarországon az európai 22 százalékos átlaggal szemben 38 százalékos a földgáztárolók töltöttsége az éves fogyasztáshoz mérve” – mondta el Szijjártó Péter külügyminiszter.

Ami már meghaladja az unió által elvárt 35 százalékos mértéket.

Jelenleg Magyarországéhoz hasonló töltöttséggel Csehország és Szlovákia rendelkezik

– számolt be róla a külügyminiszter az uniós energiaügyi miniszterek tanácskozását követően.

Szijjártó Péter elmondta még, hogy a Gazpromtól az eredeti megállapodáson felül vásárolt plusz gázmennyiség 100 százalékban, folyamatosan érkezik hozzánk.

Ez azt jelenti, hogy naponta 5,8 millió köbmétert szállít Magyarországra az orosz gázóriás a 15 évre szóló szerződéses mennyiségen felül.

A külügyminiszter bejelentette azt is, nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megnöveljük két és félmilliárd köbméterre a Romániából érkező éves gáz mennyiségét.

Ezek jó hírek, az viszont kevésbé, hogy Brüsszel továbbra is ársapkát vezetne be az orosz gázra. Bár a pénteki tanácsülésen még nem született döntés.

Ez az ársapka természetesen teljesen más, mint az itthon alkalmazott hatósági árak, hiszen amíg nálunk a lakosságot védik meg a drágulásoktól, addig Brüsszel a gáz eladóját kényszerítené arra, hogy adott esetben jóval kevesebbért szállítson, mint amennyi a nyersanyag piaci ára. Erre sem az oroszok, sem pedig például a másik nagy gázexportőr a norvégok sem hajlandók.

„Több olyan ország is van amelyek kétséget fenntartást fogalmazott meg az ársapkával kapcsolatosan. Kevesebben vagyunk, akik határozottan nemet mondunk rá, de mi nagyon határozottan mondunk rá nemet, az ársapka bevezetését abszurdnak tartjuk, mert az áremelkedéshez és energiaellátási kockázatokhoz vezetne” – magyarázta Szijjártó Péter.

„A szankciókkal, a további szankciókkal kapcsolatos fő aggodalom, gondolom, a legtöbb ország, így Magyarország oldaláról is az ellátás biztonság” – erről már Tóth Gergely szakértő beszélt az M1-en, aki elmondta, Magyarország már annyi földgázt raktározott el, ami a lakosságnak elegendő a télre, ugyanakkor az ipar ellátására is figyelni kell, hogy a gazdaság folyamatosan tudjon működni.

Ezért is fontos kérdés, hogy legyen, vagy ne legyen ársapka az orosz gázra. Mert ha lesz, akkor a Gazprom mindenhol elzárja az európai gázcsapokat.

„Kiszámíthatatlan jövőképet vázol Európának ez az egész helyzet, úgyhogy azt gondolom, hogy ha itt valami szabályozásra sor fog kerülni, akkor nem célirányosan az orosz gázra, hanem valami általános megoldást kell találni. Én hozzáteszem, hogy nagyon nehéz és nem egy egyszerű belenyúlni, hogy a piaci folyamatokba, hogy az a valós hatást tudja szolgálni, vagy az elvárt dolgokat tudja szolgálni” – mondta a szakértő.

Tóth Gergely hozzátette, az biztos, hogy napokon belül dűlőre kell jutnia Európának, hogy milyen intézkedést vezet be, hiszen hamarosan indul a fűtési szezon, közeledik a tél.

Ami biztos, hogy a gáz ára, ha időnként csökken is, azért most is nagyon magas szinten van, – jelenleg nyolcszor annyiba kerül, mint egy éve – ami, azokban az országokban, ahol nincs rezsicsökkenés, elviselhetetlen terheket ró majd a családokra.

Az elemző szerint a brüsszeli ársapka helyett valamilyen európai lakossági árkompenzáció sokkal célravezetőbb lenne.

