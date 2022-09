Ideológiai háború az oktatásban: a gyerekeket az iskolapadban is veszély fenyegeti

Az amerikai oktatási rendszer átideologizáltságáról, ennek veszélyeiről és következményeiről beszélgetett Valerie Huberrel, az Intézet a Női Egészségért (Instute for Women's Health) elnökével Náray Balázs a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A teljes beszélgetés itt visszahallgatható.

A tanévkezdés sok kérdést hozott felszínre az oktatással kapcsolatban az elmúlt hetekben. A szülők vagy az anyák szempontjából melyek lehetnek a fő aggodalmak?

– Egy közelmúltban elvégzett országos (amerikai) felmérésből láthatjuk, hogy olvasásban és matematikában a gyerekek teljesítménye visszaesett. Ez szülőként és egykori tanárként is nagy aggodalommal tölt el, hiszen visszazárkózni sokkal nehezebb, mint az évfolyamnak megfelelő szintről továbblépni és onnan fejlődni. Ehhez hozzáadódik, hogy

sajnos az iskolákat ma egyfajta ideológiai kísérleti terepként használják ahelyett, hogy az oktatás alapvető és elemi lényegére koncentrálnának. Ez szintén jelentős aggodalomra ad okot, hiszen soha nem jó ideológiát keverni az oktatásba,

különösen most nem, amikor tisztán látjuk a koronavírus káros hatásait az oktatásra. Most tovább rombolni az oktatás hatékonyságát egyéb tematikák javára, különösen aggasztó és káros a teljes nevelési folyamatra nézve.

– Néhány kutatásból kiderült, hogy a gyerekek átlagteljesítménye is jócskán visszaesett. Gondolja, hogy a tananyag színvonala elegendő? Mit kellene tenni, hogy a gyerekek visszatérjenek a korábbi útra?

– Azt hiszem, hogy nincs egyetlen üdvözítő megoldás. Mindenekelőtt pedig azt kell elismerni, hogy a gyerek elsődleges nevelője a szülő, ami fontos a visszazárkózásban is. Amit pedig szintén a koronavírus járvány alatt kellett megtanulni az az, hogy a gyerekeket az osztálytermen kívül tartani nem segít. Csak virtuális oktatásban részesíteni őket szintén nem megoldás, ahogy az sem, ha kizárólag számítógépes tananyagot kapnak, és ez alapján várunk tőlük fegyelmet és figyelmet. Ezek a módok nem pótolhatják azt, mintha az osztályteremben lennének.

– Az ideológia oktatásra gyakorolt hatására való a tekintetben a szülőknek megvan az ellenőrzése afölött, hogy a gyerekeiknek mit mondanak?

– Azt gondolom, hogy erre nagyon jó példa az én szűkebb hazám, Virginia állam, ahol a szülők nem igazán voltak politikai értelemben aktívak, viszont érdekelte őket, hogy a gyerekeik mit tanulnak. Ez a 2020-as választáson politikai értelemben is mozgósította őket. Nem azért, mert ez volt a természetes viszonyulásuk, hanem, mert biztosak akartak lenni abban, hogy a gyermekük a legjobb oktatást kapja. Gondoslkodni akartak arról, hogy az ideológia nem folyik bele a nevelésbe. Ez egyfelől példa az Egyesült Államok többi iskolakerületének, másfelől intő példa lehet azok számára, akik a hagyományos oktatásba bele akarnák szőni az ideológiai elemeket. Az iskola nem ennek a helye, a szülők pedig nagyon világossá tették, hogy nem hálálják meg és nem fogadják el a gyermekeik számára.

– Nemrég Texas egyik iskolakerületében az LMBTQ-témájú könyvek mellett a Bibliát is eltávolították az iskolai könyvtárakból, amíg megvizsgálják, hogy tartalmilag összeegyeztethető-e a tananyaggal. Elszigetelt vagy általános eseteknek minősül ez az iskolákban?

– Véleményem szerint ez egy mindenütt jelenlévő aggodalom a szülők részéről, hogy az általános iskolák könyvtárai milyen könyveket tesznek elérhetővé a gyerekeik számára. Azt kérik, hogy, ha nem is távolítják el ezeket, legalább bizonyos tartalmakat figyelmeztető címkékkel lássanak el, figyelmeztetve szülőket és gyerekeket.

„Úgy vélem, a vitás, visszás kérdéseket otthon kell megbeszélni a gyerekekkel, és nem az iskolai tananyag részévé tenni.”

– Az Önök szervezete elsősorban a nők egészségével foglalkozik. Gondolja, hogy az iskolában a lányoknak megtanítják, hogy mit jelent nőnek lenni, vagy nőként nőni fel?

– A lányoknak, sőt a nőknek is egyre nehezebbé válik, hogy iránymutatást kapjanak a női identitás kialakításához. Mikor például egy legfelsőbb bírósági tag – egy nő – elutasítja azt, hogy meghatározza, mit jelent nőnek lenni, milyen zavart keltő dolog lehet például egy kislánynak, hogy miként érjen nővé. De akár egy felnőtt nőnek is zavarba ejtő ez, aki egyenlőséget keres a társadalomban. Az ilyen jellegű beszédmódok veszélyt hordoznak. Itt nem csak pusztán fizikai egészségről, de mentális egészségről is szó van.

– Ezek az ügyek hatással vannak a politikára, valamint a politika is hatással van ezekre a vitákra a családpolitika révén. Joe Biden elnök például nemrég egy beszédében az úgynevezett MAGA-republikánusokat bírálta, akik támogatják Donald Trumpot azzal, hogy a nemzet ellenségei. Gondolja, hogy ezzel azokat is megbélyegezte, akik konzervatív beállítottságúak és inkább a tradíciók keretei között gondolkodnak?

– Az ilyen jellegű politikai viták befolyással vannak a nők és lányok egészségére. Talán itt az Egyesült Államokban van a világon a leginkább megosztott politikai környezet, különösen a fővárosban. Ez áthatja mindazokat a témákat, amelyekről eddig beszéltünk. Ha nem leszünk képesek polgárokként párbeszédet folytatni, ahol nem azt nézzük, hogy miként tudnánk tovább mélyíteni a megosztottságot, hanem egyetértési pontokat keresünk, és azokról őszinte vitát folytatunk, akkor nem leszünk azok a felnőttek, akikre a gyerekeknek szükségük van, akikre felnézhetnek akár szülőként, de akár mint követendő viselkedési mintaként most és a jövőben.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula