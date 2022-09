Nem a háború, hanem az elhibázott szankciós politika miatt szabadult el az infláció Európában, írja az Origo. A lap egy olyan adatsort közölt, amelyből az látszik, hogy az eurozóna inflációja messze a legnagyobb volt a világon az elmúlt fél évben. Hozzáteszik: jól látható a brutális mértékű európai pénzromláson, hogy a szankciók nem működnek, miközben Ororszország rekordbevételeket könyvelhet el – számolt be az M1 Híradója.

Az eurozónában a legnagyobb az infláció, a brüsszeli szankciók nem működnek

Tűzbe dobálták gáz- és villanyszámláikat a tüntetők Nápoly utcáin, mert úgysem tudják kifizetni. De nem csak itt: Európa szerte tüntetések voltak az elmúlt napokban a drasztikusan emelkedő energiaárak miatt.

Csehországban és Németország több nagyvárosában is utcára vonultak az emberek.

Úgy érzik: az Oroszországra kiszabott szankciók visszafelé sültek el és Európa fizeti meg a rossz döntések árát, ezzel szegénységbe taszítva a lakosságot.

Az Eurobarometer nevű uniós közvélemény-kutató felmérése ugyanakkor azt mutatta, hogy nagy támogatottságot élvez az EU szankciós politikája. A kutatásról azonban kiderült, hogy nem igazán tükrözi a valóságot.

Egyrészt az Unió csaknem 450 milliós lakosságából alig több, mint 26 ezer embert kérdeztek meg, ami Siófok lakosságának felel meg.

Másrészt az egyes tagállamok véleményét a lakosságszámtól függetlenül vették figyelembe, így például az alig 1,3 milliós Észtország és a 83 millió fős Németország ugyanolyan súllyal szerepel a felmérésben.

Mindennek azért van kiemelt jelentősége, mert az eredményeket az európai döntéshozók is figyelembe veszik.

Az Uniós felméréssel szemben szakértők éppen arra figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb az elégedetlenség, emiatt pedig ősszel tüntetéshullám söpörhet végig Európán.

„Hogyha megnézünk 1-2 hónappal ezelőtti felméréseket, akkor még az rajzolódik ki, hogy körülbelül az Uniós polgároknak a 70%-a támogatta a szankciókat, viszont ugye az ősz kezdetével, vagyis inkább a nyár végével az energiaszámlák is egyre magasabbak lettek. És most ennek a nyomait láthatjuk különböző európai országokban, hogy a lakosság egyre rosszabbul viseli azt, hogy már most sokkal többet kell fizetniük a számlák miatt, és a tél ugye még sehol sincsen” – nyilatkozta Bíró András, a XXI. Század Intézet kutatója.

„Az is tisztán látszik, hogy a szankciós politika miatt szálltak el energiaárak” – erről beszélt közösségi oldalán Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitika üzletágának vezetője.

Hortay bemutatta, hogy az elmúlt hónapokban mindig egy-egy szankciós intézkedés elfogadása után ugrottak meg a energiaárak.

„A gázvita fél éve folyamatosan arról folyik a kommunikációs térben, hogy ki ütött először, és hogy az ütések kinek mennyire fájnak. Európa oldaláról nézve azonban világosan látszik, hogy a szankciók nem működnek, és a verekedés helyett tárgyalóasztalhoz kellene ülni. Látható az, hogy Európa különlegesen nagy inflációs sokkot, különlegesen nagy áremelkedést tapasztalhat.” – mondta el Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint még a kezdeti várakozásoknál is jóval magasabb inflációt kell elszenvednie Európának.

A statisztikákból az is egyértelműen kiderül, hogy Európában sokkal nagyobb mértékű az infláció, mint a világ többi részén.

„A szankciós politika kombinálva a háború hatásaival egyre magasabb és magasabb árakat, egyre magasabb és magasabb inflációt fog majd okozni egész Európában – magyarázta Sebestyén Géza.

Európában már most gazdasági válsághelyzet alakult ki az energiaárak miatt – erről beszélt a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta: a szankciós politika megbukott.

„Ha holnap megszüntetnénk az Oroszországgal szembeni szankciókat, vagy legalább ezeknek az energetikai részét akkor minden feleződne. Árak infláció, minden”–fogalmazott a miniszter.

A szankciós csomagok bevezetésével Brüsszel a háborút akarta megállítani, úgy, hogy meggyengíti az orosz gazdaságot. Ez azonban nem sikerült.

Sőt, Oroszországban az elmúlt 30 évben sosem volt olyan alacsony a munkanélküliség, mint most, az infláció a 0-hoz közelít, az orosz rubel pedig erősebb, mint az elmúlt 5 évben bármikor.

