9/11 – A terror napja és az új világrend

Huszonegy esztendeje uralkodott el az amerikaiakon, majd más nemzetek tagjain is a félelem, miután iszlám fundamentalisták eltérített utasszállító repülőgépekkel lerombolták New Yorkban a World Trade Center ikertornyait, súlyosan megrongálták Washingtonban a Pentagon épületét, harmadik célpontjuk pedig a Fehér Ház vagy a Capitolum lehetett. Az addig és azóta is példátlan támadásban csaknem 3000 ember veszítette életét, és több mint kétszer ennyien megsérültek. A hivatalos jelentés az al-Kaida terrorszervezetet, illetve vezetőjét, Oszama bin Ladent tette felelőssé a történtekért, az Egyesült Államok pedig megkezdte az új világrend kialakítását.

Sűrű füsttel égnek a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyai 2001. szeptember 11-én, miután két eltérített repülőgép néhány perces különbséggel nekihajtott a 110 emeletes épületek felső szintjeinek. Ezen a napon az amerikai védelmi minisztérium washingtoni épületének, a Pentagonnak ugyancsak nekihajtott egy gép. (MTI/EPA/DPA/Hubert Michael Bösl)

Huszonegy éve érte az Egyesült Államokat az a támadás, amely 2001. szeptember 11-e óta a terror fokmérője, és ez az a dátum, amelyhez az azóta a világunkban létrejött új világrendet köthetjük. A gyászos napon bekövetkezett az, amire az emberek közül kevesen számítottak: Amerikát a saját területén, az országot leginkább szimbolizáló épületek lerombolásával támadták meg. Az amerikai gazdaságot-gazdagságot jelképező ikertornyok, a World Trade Center épületei rövid idő alatt összeomlottak, miután a reggeli órákban két utasszállító repülőgép csapódott beléjük. A terroristák harmadik célpontja ugyancsak szimbolikus, a Pentagon az Egyesült Államok katonai erejét reprezentálja. A negyedik eltérített repülőt vezető támadók végcélja azóta is viták tárgya, ami a Fehér Ház, illetve a Capitolium is lehetett.

Füst gomolyog az amerikai védelmi minisztérium washingtoni épületéből 2001. szeptember 11-én, miután egy eltérített repülőgép nekihajtott a Pentagonnak. Ezen a napon két eltérített gép ugyancsak nekihajtott a New York-i Világkereskedelmi Központ 110 emeletes ikertornyai felsõ szintjeinek, és bomba robbant a washingtoni külügyminisztériumnál is. Az Egyesült Államok történetében elõször az ország összes repülõterét lezárták. (EPA/AFP/Luke Frazza)

Bár az amerikai titkosszolgálatok részéről érkeztek korábban jelentések arról, hogy iszlám fundamentalisták Amerika területén terveznek látványos, sok halálos áldozatot követelő merényleteket, a jelek szerint ezek a jelzések eleinte nem bizonyultak kellően fenyegetőnek a döntéshozók részére. Ugyancsak aggodalomra adhatott volna okot az, hogy több külföldi, arab származású ember is repülőleckéket kezdett venni, és közös volt bennük, hogy csak a repülés érdekelte őket, a le- és a felszállás viszont nem. Ami ma egyértelmű, az egyértelmű lehetett 2001 szeptemberében is: ezek az emberek gépeltérítésekre készültek, a számukból pedig kikövetkeztethető lett volna, hogy egy nagyobb akció több járatot is érinthet. A félelem ugyanakkor biztosan motiválta a hírszerzést, ennek tudható be, hogy a támadás előtti hetekben a Fehér Házban az akkori elnököt, George W. Busht is informálták a gépeltérítéses merényletek lehetőségéről, sőt, az FBI biztosra vette, hogy a támadók célpontjai nagy New York-i épületek lesznek.

A New York-i Világkereskedelmi Központ első tornya 2001. szeptember 11-én. Körülbelül félórás eltéréssel két eltérített repülőgép hajtott neki a száztíz emeletes épületek felső szintjeinek, és röviddel később az ikertornyok összedőltek (Fotó: MTI/EPA/AFP/Doug Kanter)

A támadások

2001. szeptember 11-én reggel tizenkilenc géprabló átvette az irányítást négy, Bostonból, Newarkból és Washingtonból San Franciscóba és Los Angelesbe induló repülőjáraton, a támadók mindegyike az al-Kaida terrorszervezethez köthető. 8:46-kor az American Airlines 11-es járata, amely egy Boeing 767–223ER volt, a World Trade Center északi tornyába ütközött, 9:03-kor a United Airlines 175-ös járata, egy Boeing 767–222 csapódott a déli toronyba. Gépeltérítők egy másik csoportja vette át az American Airlines 77-es járatának irányítását, egy Boeing 757–223-at, amellyel 9:37-kor a Pentagon épületébe csapódtak . A negyedik gép, a United Airlines 93-as járata, egy Boeing 757–222 volt, Pennsylvania államban, Shanksville közelében zuhant le 10:03-kor, miután a gép utasai ellentámadásba kezdtek, és visszafoglalták a járatot. Utóbbi géprablók célpontja a Fehér Ház vagy a Capitolium lehetett. A támadások közös jellemzője, hogy a terroristák többnyire a járatokra felcsempészett szúrófegyverekkel, többségében késekkel ölték meg vagy tették ártalmatlanná a pilótákat és a gépek személyzetét.

Összedől a New York-i Világkereskedelmi Központ első tornya, miután az ikertornyokba hajtott két eltérített utasszállító gép 2001. szeptember 11-én. Röviddel késõbb a másik torony is összedõlt. (MTI/EPA/AFP/Helene Seligman)

Megsemmisültek az ikertornyok

Az utasszállítók a World Trade Center tornyainak felső harmadába csapódtak be nagy sebességgel, hatalmas tüzeket okozva, és lehetetlenné téve a menekülést a felsőbb szinteken rekedtek számára. Bár az épületeket úgy tervezték, hogy azok nagyobb természeti csapásoknak, földrengésnek, hurrikánoknak, tornádóknak is ellenálljanak, a beléjük csapódó repülők mégis olyan károkat okoztak, ami megpecsételte a sorsukat: a déli torony kevéssel több mint egy, az északi a támadás után alig több mint két órával összeomlott. A hivatalos jelentés szerint a támadásoknak a tizenkilenc géprablóval együtt 2996 ember halálos áldozatuk volt, közülük körülbelül kétszázan maguk ugrottak a biztos halálba az ikertornyokból, miután a menekülés lehetetlenné vált.

A szövetségi sürgõsségi ügynökség által 2001. szeptember 18-án közreadott felvétel, amelyen tűzoltók és mentõalakulatok tagjai küzdenek a lappangó tûzzel, miközben áldozatok után kutatnak a New York-i Világkereskedelmi Központ romjainál öt nappal korábban. A központ 110 emeletes ikertornyai szeptember 11-én dõltek össze, miután nekikhajtott két eltérített utasszállító repülõgép. (MTI/EPA/AFPI/FEMA/Andrea Booher)

Oszama bin Laden és az al-Kaida

Néhány órával a történtek után az FBI megnevezte a támadókat, akiknek vezetője – és egyben a géprablók egyike – az egyiptomi Mohamed Atta volt, aki meghalt az akcióban, de a járatra nem került fel a poggyásza, és abból viszont a nyomozók fel tudták fedni társai kilétét is, illetve egyéb adatokat is. Ezek egyike volt az az információ, amely szerint a terroristák először nem szimbolikus épületeket, hanem amerikai atomerőműveket akartak hasonló módszerrel megtámadni. A vizsgálat hamar kiderítette, hogy a géprablók Oszama bin Ladennel álltak kapcsolatban, így az al-Kaida vezetője lett az első számú közellenség az Egyesült Államokban. Az utána indított hajtóvadászat szolgált alapul Amerikának Afganisztán megtámadására, amelyet az iraki háború, illetve az arab világ erővonalainak átrendeződése követett. George W. Bush a terrorizmus elleni globális küzdelem részeként jelentette be, hogy Amerika és szövetségesei egy új világrend kialakítását kezdték meg. Oszama bin Laden eleinte visszautasította a neki tulajdonított szerepet a 9/11-es eseményekben, de később már kérkedett azzal. Bár az amerikai és más államok titkosszolgálatainak is jelentős erőit kötötte le Bin Laden felkutatása, az csaknem tíz év múlva vezetett eredményre: Barack Obama elnök 2011. május 1-én jelentette be, hogy az amerikai haditengerészet egyik elit egysége a pakisztáni Abbottábádban végzett az al-Kaida vezetőjével.

Kiemelt kép: MTI/EPA/FBI