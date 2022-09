Bálnának ütközött és felborult egy hajó Új-Zélandnál, öten meghaltak

A baleset az ország Déli-szigetének keleti partján fekvő Kaikoura város partjainál történt. A hajón összesen 11-en tartózkodtak, hat embert sikerült élve kimenteni a vízből. A mentésbe helikopterek és búvárok is bekapcsolódtak, a holttesteket megtalálták.

Az érintett hajó a Fish Kaikoura nevű helyi halászati vállalkozáshoz tartozik. A cég tulajdonosai nem kívántak nyilatkozni az ügyben. A rendőrség jelenleg vizsgálja a történteket.

Five dead, six rescued after boat overturns in Kaikōurahttps://t.co/R1OaWPaKH4 pic.twitter.com/Tr14u8ObI2

— 1News (@1NewsNZ) September 10, 2022