Aggregátorokat és tűzifát vesznek Szerbia polgárai, készülnek a télre

Habár az államvezetés bejelentései szerint Szerbiában nem lesz áramkorlátozás, a lakosság ennek ellenére igyekszik felkészülni a télre. Ennek egyik bizonyítéka, hogy lényegesen megnőtt a kereslet az áramfejlesztők iránt. Az üzletekből származó információk szerint a kereslet kétszáz százalékkal emelkedett, s egyes helyeken már várólisták is kialakultak.

A szerb kormány energiatakarékosságra szólítja fel a lakosságot. Ezzel kapcsolatban kiadott egy közleményt, amelyben részletesen taglala, hogy milyen lépéseket kellene mindenkinek megtenni az otthonában, hogy villamos energiát spóroljon – írta a V4NA.

Kapcsolódó tartalom

A sajtóközleményben leírják, hogy csak akkor kapcsolják be a bojlert otthon, ha valóban szükségük van a meleg vízre, a hűtőszekrényt négy fokra kell állítani, ha napközben van elegendő kinti fény, akkor inkább az ablakoktól kell elhúzni a függönyt, nem pedig lámpát gyújtani. Továbbá arra is felhívják a figyelmet, hogy csak akkor kapcsolják be a mosó-, illetve a mosogatógépet, ha azok tele vannak, a szárítógép használata helyett pedig inkább teregetni kellene a téli hónapokban is.

A fűtéssel kapcsolatban is megfogalmaz a kabinet több javaslatot. Ebben az esetben azt ajánlják az embereknek, hogy azokban a szobákban, ahol hosszabb ideig tartózkodnak, 20-21 fokra állítsák a szabályozót, alváshoz elegendő a 18 fok. Amikor pedig a családtagok elhagyják a házat, elegendő az otthoni hőmérsékletet 16 fokon tartani, hosszabb idejű távozás esetén pedig a 10 fok is elég – olvasható a kabinet közleményében.

A minisztériumban ugyanakkor azt állítják, lesz elegendő áram, nem kell korlátozásoktól tartani.

Aleksandar Vucic szerb államfő azt mondta, ösztönözni kívánják azt, hogy az emberek spóroljanak az árammal, ezért jelentős kedvezményeket kapnak a számlán, akik kevesebb villanyáramot fogyasztanak idén, mint az előző év azonos hónapjában. Mint kiderült, a részleteket ezzel kapcsolatban a következő hetekben közlik.

Habár az államvezetés bejelentései szerint Szerbiában nem lesz áramkorlátozás, a lakosság ennek ellenére igyekszik felkészülni a télre. Ennek egyik bizonyítéka, hogy lényegesen megnőtt a kereslet az áramfejlesztők iránt. Az üzletekből származó információk szerint a kereslet kétszáz százalékkal emelkedett, s egyes helyeken már várólisták is kialakultak.

A vevők között nemcsak magánszemélyek vannak, hanem vendéglátósok és kisvállalkozók is. A legolcsóbb aggregátorokat Kínából szerzi be Szerbia. Ezek teljesítménye 2 és 5 kilowatt közötti, az áruk pedig 70 és 300 euró között mozog. A minőségibb, nagyobb teljesítményű áramfejlesztőket 500 és 1000 euró közötti áron lehet beszerezni. Megnőtt az érdeklődés az aggregátorok javíttatása iránt is.