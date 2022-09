Tűz ütött ki egy karaokebárban, több mint harmincan meghaltak

Legalább 32 ember meghalt és többen megsérültek egy hatalmas tűzben egy karaokekomplexumban Vietnam déli részén, Ho Si Minh-város közelében.

A tűz a létesítmény felső emeletén tört ki kedd este, csapdába ejtve a vendégeket és a személyzetet – írta cikkében a BBC.

A közbiztonsági minisztérium szerint mintegy hatvan ember tartózkodott a bárban, amikor a tűz kitört az épület második emeletén.

Négyen az ablakon át próbáltak menekülni, kiugrottak a második és a harmadik emeletről – közölte a helyi média.

