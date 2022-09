Az Európai Uniónak szüksége van Szerbiára – jelentette ki a köztársasági elnök Belgrádban, ahol a szerb elnökkel tárgyalt családpolitikáról, energiaügyekről, valamint kisebbségi kérdésekről. Novák Katalin azt mondta: Magyarország, ahogyan eddig is, a jövőben is minden támogatást megad Szerbiának, hogy csatlakozhasson az Európai Unióhoz – hangzott el az M1 Híradójában.

Novák Katalin: Szerbiával az Európai Unió gazdagodna

„Úton Belgrádba, barátainkhoz. A magyar–szerb együttműködés minden korábbinál szorosabb napjainkban” – ezzel a bejegyzéssel közölte Novák Katalin péntek reggel, hogy elindult a szerb fővárosba. A köztársasági elnököt katonai tiszteletadás mellett Aleksandar Vucic szerb elnök fogadta, akivel négyszemközti és kétoldalú egyeztetés is zajlott.

„A magyar–szerb kapcsolatok még sohasem voltak olyan jók, mint most” – fogalmazott a találkozó után a szerb elnök, aki azt mondta: Szerbia nem felejti el, hogy Magyarország a nehéz időkben is kiállt déli szomszédja mellett.

„Könnyű jónak lenni olyankor, amikor mindenkinek jó, de nehéz időben nagyon sokat jelent a baráti támogatás” – tette hozzá a szerb elnök, aki külön megköszönte, hogy Magyarország energiaügyben is segíti Szerbiát, így az ország nyugodtan várhatja a hideg hónapokat.

Kapcsolódó tartalom

„Az, hogy Szerbia és Magyarország között ilyen jó a viszony, nem magától értetődő” – fogalmazott Novák Katalin, aki azt mondta: külön tárgyaltak demográfiai kérdésekről is, a szerb államfő pedig személyesen és elnökként is bizonyította, milyen fontosak számára a családok.

„Magyarországon már 2010 óta egy következetes, családközpontú politika, döntéshozatal, kormányzás, mondhatom azt is élet, és az ezzel kapcsolatos tapasztalatainkat örömmel osztjuk meg, mint ahogy eddig, úgy a jövőben is, hogyha erre van nyitottság, van készség, akkor mi szívesen elmondjuk azt, hogy nálunk mi az, ami bevált, mi az, ami kevésbé. Talán a magyarországi tapasztalatokból Szerbiában is lehet következtetéseket levonni” – fejtette ki a köztársasági elnök.

Novák Katalin Belgrádban találkozott a szerb miniszterelnökkel és házelnökkel is, majd Szabadkán Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével átadták a felújított Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épületét.

Kiemelt kép: Novák Katalin (Facebook)