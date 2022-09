Tömegesen érkeznek a bevándorlók a szerb fővárosba is: a parkokban és az utcákon is rengetegen vannak. Az a céljuk, hogy rövid időn belül elérjék az Európai Unió határát, ami a legtöbb esetben Magyarország déli határát jelenti – számolt be róla az M1 Híradója.

Megszállták a migránsok Belgrádot Szinte mindenhol migránsok lézengenek Belgrádban. A parkokban a padokon és a füvön is illegális bevándorlók alszanak. A többiek közben a telefonjukat nyomkodják és az útjukat szervezik. A migránsok folyamatosan cserélődnek, rengetegen vannak, de nem sok időt töltenek Szerbiában. Ahogy tudnak, mennek is tovább. „Belgiumba megyek. Két napja érkeztem Szerbiába, holnap pedig folytatom tovább az utam. Amint megkapom a szükséges összeget már indulhatok is” – mondta egy afgán migráns, de azt nem részletezte, hogy kitől és mennyi pénzt kap azért, hogy Nyugat-Európába szökhessen. A migránsok Magyarország felé tartanak, csoportosan akarnak ugyanis Magyarországra jutni. Ők ezt egyszerűen game-nek, azaz játéknak hívják. „A magyar határ felé megyünk. Ott akarunk átjutni a kerítésen. Nagy csapatban indulunk el, így könnyebb lesz átjutni. Egy autó a határ túloldalán vár majd ránk” – osztotta meg terveit a Híradóval egy másik bevándorló. Németországba indul tovább egy csoport. Úgy hiszik, nem lesz nehéz átjutni a határon. „Én is Németországba megyek, Szíriából jöttem. Két napja vagyok itt. Itt alszom a parkban. A barátaimmal közösen fogjuk folytatni a további utat” – mondta egy másik fiatal férfi. Mivel egyre többen vannak, egyre feszültebbek is. Az összeszólalkozások gyakran vitává, a viták konfliktussá, a konfliktusok pedig harcokká fajulnak. „Mind többen és többen vagyunk, és mindenki szeretne minél előbb eljutni a célországba. Az emberek egyre feszültebbek. Gyakran alakulnak ki kisebb harcok is közöttünk. Mindenkinek az Európai Unió elérése a cél” – jelentette ki egy szintén afgán férfi. A szerb fővárosba érkező migránsok továbbra sem akarnak az országban maradni. Elégedetlenek az ellátással, és arra panaszkodnak, hogy a befogadóközpontban már nem férnek el. Legnépszerűbb úti céljuk Németország, Olaszország Franciaország és Belgium.