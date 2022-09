II. Erzsébetre emlékezik a világ – nemzeti gyász kezdődött az Egyesült Királyságban

II. Erzsébetre emlékezik a világ – csütörtökön 96 éves korában elhunyt a brit királynő. Az Egyesült Királyságban nemzeti gyász kezdődött, a mai nap pedig a tiszteletadásról szólt szerte az országban. Délben hosszú harangszóval emlékeztek a néhai uralkodóra, a parlamentben törölték a mára tervezett vitanapot, és egészen késő estig Erzsébet emlékének adóznak. Országszerte több eseményt is töröltek, és nemcsak mára, de a következő tíz napra is – számolt be róla az M1 Híradó.

II. Erzsébetre emlékeznek, nemzeti gyász kezdődött Londontól Gibraltárig számos brit városban emlékeztek ágyútűzzel II. Erzsébet királynőre péntek délután. Kiadták a tűzparancsot a skóciai Edinburgh-ban, a walesi Cardiffban és az észak-íroszági Belfastban is. 96 lövéssel tisztelegtek a csütörtökön elhunyt uralkodó előtt. Péntek délben országszerte megszólaltak a harangok is, amelyek azt jelzik, hogy gyászol az Egyesült Királyság. A postások és a vasutasok is lemondták sztrájkjaikat, és számos sporteseményt is töröltek a királynő halálhírére. A szigetország labdarúgócsapatai nem tartanak mérkőzéseket a hétvégén, a brit lóversenyhatóság pedig elhalasztotta a pénteki és a szombati futamait. A londoni parlament alsóháza egyperces néma csenddel és rendkívüli üléssel adózott II. Erzsébet királynő emlékének. „Ebben a testületben szinte egyikünk sem ismert más uralkodót ennek az országnak a trónján.” – fogalmazott Lindsay Hoyle, a brit képviselőház elnöke. A pénteki ülésen sorra szólaltak fel a brit politikusok elhunyt uralkodójuk előtt tisztelegve. Köztük a nemrég leváltott miniszterelnök, Boris Johnson is. „Emlékszem ártatlan örömére több mint tíz évvel ezelőtt a londoni olimpia nyitóünnepsége után, amikor elmondtam neki, hogy egy barátságos közel-keleti ország vezetője mintha elhitte volna, hogy tényleg ő ugrott ki egy helikopterből rózsaszín ruhában, majd ejtőernyővel érkezett a stadionba” – idézte fel Boris Johnson volt kormányfő. Utódját, Liz Trusst, alig néhány napja nevezte ki a királynő. Az új miniszterelnök azt mondta, hogy az új brit uralkodónak, III. Károlynak nagy feladatai lesznek. „Tisztelgünk néhai királynőnk előtt, és hűséges szolgálatot ajánlunk új királyunknak. III. Károly király őfelsége óriási felelősséget visel most mindannyiunkért.” – mondta Liz Truss. A brit kormányfő péntek délután személyesen is egyeztetett az új uralkodóval, Károly ugyanis visszatért Skóciából Londonba. A Buckingham-palota előtt az uralkodó kézfogással és néhány szóval köszöntötte a gyászolókat, a tömeg pedig elénekelte neki a szigetország himnuszát – amely mostantól ismét úgy kezdődik: Isten óvja a királyt! Kiemelt kép: EPA