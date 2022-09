Energiajogász: Brüsszel kényszerítői életszerűtlenek, az oroszok inkább elfáklyázzák a gázt

Tóth Máté energiajogász (Fotó: Horváth Péter Gyula/Hirado.hu)

– Pénteken rendkívüli ülést tartanak az uniós energiaügyi miniszterek, cél, hogy gátat szabjanak az elszabadult energiaáraknak. Jelenleg számos javaslat kering, többek között az energiapiac reformja, a villamosenergia-termelésre használt gáz maximálása, likviditás biztosítása az energiakereskedők számára, végül az orosz gáz árának maximálása. Az utóbbi tűnik a legforróbbnak: mennyiben megvalósítható ez és hozhat-e eredményt?

– Könnyebb eltévedni a brüsszeli ötlet-erdőben mint a Kárpátok fenyveseiben, pedig az is hamar megvan. Érdemes hát itt egy térképet rajzolni a rengetegben. Először ugye két ötlet szivárgott ki, ebből lett mára öt plusz egy, részben egymással is átfedésben. Az első két ötlet egy EU-s tőzsdei gázár-sapka és a villamosenergia-piac reformja. Azt elöljáróban érdemes elmondani: nem kérdés, hogy az energiaár-helyzetre és az ellátás-biztonságra is válaszokat kell adni. Az viszont már igen, hogy pontosan milyet, és milyen szabályozási szinten. A földgáz árának hatósági korlátozása helyes ötlet, azonban a döntéshozatal megfelelő szintje a nemzetállam, az egyetlen helyes jogi megoldás pedig az ellátási kötelezettséggel rendelkező engedélyesek szabályozása, hiszen csak ezen a ponton biztosítható a kikényszeríthetőség, ami a jog értelme.A kereskedőket, a tőzsdét viszont nem tudom jogi eszközökkel kényszeríteni, így pedig egyszerűen kisiklik az ársapka alól az orosz gáz, amit kereskedők állítanak a piacra. Vagy bármilyen más gáz: ha ugyanis a tőzsdei gázárat általában szabályozom, akkor a drágább norvég vagy a legdrágább amerikai végképp kiesik az orosz mellett. Ez az ötlet mára annyiban módosult, hogy a Bizottság elnöke csak az orosz gázra vonatkozó árplafonról beszél, ez a mostani öt (plusz egy) téma egyike. A probléma viszont változatlan, hogy kényszerítem Moszkvát arra, hogy egy általam kitalált, nem piaci áron adjon el nekem gázt?

– Hogy kényszeríthetem? A gázár maximalizálása életszerű? Képes letörni az árakat, vagy a gáz egyszerűen majd máshová fog vándorolni?

– A válasz egyszerű: sehogy sem kényszeríthetem, és semmiképpen nem életszerű az elképzelés, az oroszok egyszerűen nem adnak gázt. Szemlátomást az EU továbbra sem a saját ellátásában, hanem szankciókban gondolkozik, ezek az ötletek is lényegében szankciós intézkedésekként értékelhetők.

A gond, hogy mindez alapvető félrekezelése a páciensnek.

Ma ugyanis az az EU legégetőbb problémája, hogy nem érkezik elég gáz, a tőzsdei gázár-plafon javaslat pedig tovább csökkentené ennek a mennyiségét. Ez nem csak elmélet, tényleg elvándorol az orosz gáz, méghozzá pillanatok alatt.

Az oroszok inkább elfáklyázzák a gázt, ez történik most a finn határ közelében, ahol lobog a meggyújtott, így eltékozolt drága szénhidrogén, aminek Európa híján van. Persze vevőt is hamar találnak, de ez már más kérdés, a hosszú távú stratégiai átrendeződés és a versenyképesség kérdéseihez is átvezet.

Kapcsolódó tartalom

Van eközben egy alternatív ötlet is, ez két zónára osztaná az EU-tagállamokat az orosz gázkitettség szempontjából, és a két zónában eltérő gázár-sapkát írnának elő. Ez az alternatíva is suta viszont, hiszen ha a két ársapka eltér, akkor a kettő közt is verseny keletkezik; ha annyira eltér, hogy az egyik zónába szállítanak az oroszok, a másikba nem, akkor ez a verseny a végletekig kiélezi a rendszert, miközben az egyik zónában nincs is gáz – végül ha mindkét ársapka olyan alacsony, hogy sehova se szállítanak, akkor meg mindegy is, hogy egy zóna van, kettő vagy 27 – sehol sem lesz gáz. Ez tehát akárhogyan is nézzük, egy hatalmas blöff, Európa viszont nem jól blöfföl. Ismerjük a vakmerő Caesar történetét Rómából: amikor a nagy csatájukban Pompeiussal az utóbbi egyik nagy hadihajója váratlanul Caesar kis bárkája mellé ért, a védtelen Caesar váratlanul megadásra szólította fel, a meglepett parancsnok pedig átadta egész flottáját! Hát, Európa nem ilyen, a blöff átlátszó, és nem is a jó időpillanatban érkezik. Épp ezért jelenleg több tagállam is erősen kritizálta a Bizottság ötletét a belső kommunikációjában, itt tehát várhatók viták.

Az unió soros elnöki tisztjét betöltő Csehország le is akarta venni az orosz gázárakra kivetendő ársapka kérdését a mai rendkívüli tanácskozás napirendjéről, mivel maga is egy újabb szankciónak és nem megoldásnak látja az ársapkát.

Más kérdés, hogy sok ország vezető politikusai kettős játékot játszanak: a közvéleményük felé kritikusak, az EU irányában viszont simulékonyak, máshogy is szavaznak, mint amit a kommunikációjuk alapján várnánk.

– Közben a Kreml is üzent, teljesen más a megközelítés: a gázszállítás az Északi Áramlaton addig nem indul újra teljesen, amíg a Nyugat fel nem oldja az Oroszország elleni szankciókat. Tehát a szállítások újraindításának feltétele az uniós szankciók eltörlése. Emellett Norvégia is jelezte, mint jelentős beszállító, hogy nem tűri el az árplafon bevezetését. Sakk-matt?

Ahogy von der Leyen pénteken bejelentette, hogy az EU gázárplafont vezetne be, egyetlen órával később bejelentette Oroszország, hogy mégsem indítja újra az Északi Áramlat 1 vezetéket, nem mellesleg ez rögtön felrántotta a tőzsdei árakat is. Az előbb említett gázfáklyák látványos szimbólumai azoknak az azonnali következményeknek, amelyeknek meg a másik oldalról a kongó gázcső a kevésbé látványos, de húsbavágó valósága. Az Északi Áramlat 1 leállítása Európának nagyon tud fájni, szemben az európai szankciók kétes súlyával Oroszország irányában.

Kapcsolódó tartalom

– Mit akar a Bizottság a villamosenergia-piac átalakításától, ami a második bedobott bizottsági ötlet?

– A villamosenergia-piaci modell átgondolása helyes törekvés, noha nem új, az ACER, az EU csúcsszerve ősszel már egyszer nekifutott a kérdésnek. Itt a gond röviden, hogy a jelenlegi tőzsdei kereskedés mellett az áramárakat a kereslet kielégítéséhez szükséges legdrágább technológia határozza meg, amik nyilván a gáztüzelésű erőművek. Mivel a földgáz ára növekszik, az emeli a villany árát – Magyarország épp ezért már márciusban javasolta, hogy oldják el a földgáztól a villany árát. Az új modellt úgy kell megtalálni, hogy ne sérüljön a földgáztüzelésű erőművek helyzete – hiszen a villamosenergia-rendszerhez elengedhetetlen, úgynevezett rendszerszintű szolgáltatásokat nyújtják – egyúttal forrást sikerüljön átcsoportosítani ezekhez a magasabb működési költségű erőművekhez az alacsonyabb költségű technológiáktól. Én itt nem is nagy vitákra számítok, inkább annak a veszélyét látom, hogy egyszerűen nincs jobb modell a jelenleginél, nem tudnak kitalálni működő alternatívát.

– Mik a további tervezett eszközökben rejlő lehetőségek?

– Von der Leyen időközben (szeptember 7-én) a korábbi ötletekhez képest, azokat tovább részletezve egy ötpontos javaslatcsomagot jelentett be, aminek egyik pontja az előbbiek szerinti ársapka az orosz gázra, a másik pedig a szintén említett gázerőműves csúcshatás a villamosenergia-árban. Itt annyi újdonság van, hogy a csúcsigények elkerülésére is javaslattal akarnak élni, vagyis a keresleti görbe elsimítására, a csúcsidőben történő villamosenergia-felhasználás csökkentésére vonatkozó mechanizmussal. Ezzel az a gondom, hogy a valóságban a drága földgázos erőműveket nem feltétlenül a csúcsidőszakok magas villamosenergia-igényei miatt járatják, hanem a már említett rendszerszintű szolgáltatások miatt: éppen azért, hogy kiegyenlítsék a megújulók hektikus termelését. Vagyis a csúcsidőszakokat célzó korlátozás nem a drága földgázos erőműveket találja majd el, akik pedig a céljai az egész tervezett mechanizmusnak!

A másik három intézkedés az energiaipari termelők költségeinek átcsoportosítása. Egyrészt az alacsony költséggel villamos energiát termelő vállalatok bevételeinek korlátozására érkezik javaslat, másrészt a fosszilis tüzelőanyagot előállító vállalatok nyereségére (olaj- és gázipari vállalatok): ezektől tehát pénzt venne el Brüsszel, valamilyen profitadóval.

Azt hiszem, mindannyiunknak ismerősen cseng ez: a Brüsszelből is kritizált hazai extraprofit-adót látjuk most a brüsszeli javaslatcsomagban. Nehéz nem cinizmussal szemlélni ezt a brüsszeli „spanyol viaszt”.

Végül harmadrészt a Bizottság támogatná az energiaszolgáltató cégeket – egyetemes szolgáltatók, a felhasználókat ellátó kereskedők – hogy azok meg tudjanak birkózni a piacok ingadozásával, különösen a határidős (futures) piacok vonatkozásában. Ezzel nekem az a fenntartásom, hogy ezen szolgáltatók állami tulajdona eleve kizárja azt a problémát, hogy a tagállamoknak most profitorientált piaci mamutcégeket kelljen támogatni, vagyis a helyes megoldás világos módon az állami, „közüzemi” szolgáltatás. Ehhez képest minden állami támogatás a magánkézben lévő ilyen szolgáltatóknak csak pótmegoldás: ha egyszer a piaci energiaszolgáltatók veszteségeit is hajlandó vagyok finanszírozni államként, akkor nem az a tiszta helyzet, ha ezt a pénzt inkább a saját tulajdonomra költöm? A kérdés józan ésszel csupán költői, és a magyar állami egyetemes szolgáltatói modellt igazolja.

– Az eddigi szankciós lépések hatásait vizsgálja, vizsgálta a brüsszeli testület? Megvan a képesség az esetleges korrekció végrehajtására?

– Hivatalosan semmilyen szerv sem vizsgálja a hatásokat. Pedig lenne mit: a Gazprom rekordbevételt ért el és 1,2 milliárd rubel időközi osztalék kifizetésére tett javaslatot, a háború kitörése óta pedig Oroszország fosszilis energiahordozó-exportból származó árbevétele elérte a 158 milliárd eurót. Az EU szankcióiból – Oroszország mellett – India és Kína profitál: mindkét országnak elképesztő mértékben nőtt az orosz irányú energiabeszerzése, Kínának 65 százalékkal, Indiában pedig már Oroszország a második legnagyobb beszállító. Kína ráadásul augusztusban úgy vásárolt olcsó orosz gázt rekordmennyiségben, hogy ennek jelentős részét továbbértékesítette Európának. Természetesen drágán. Indiából is megdrágítva érkeznek a finomított olajtermékek Európába, melynek alapja az India által vásárolt olcsó orosz olaj. Ez a szankciók mérlege az egyik oldalon, a másikon pedig árdrágulás és az ellátási helyzet látványos romlása.

Kapcsolódó tartalom

– Közben az európai tagállami vezetőkre nehezedő nyomás is erősödik. Vagy saját népük életszínvonalának megmentése vagy a háború gazdasági frontvonalában való további harc között kell választani. A szakértői vélemények szerint egyre nagyobb az esély arra, hogy – a korábbiakhoz hasonlóan – a tagállamok egy részének kommunikációja és valós álláspontja szétválik egymástól. Mi érzékelhető ebből, ez meddig tartható?

– Az EU Bizottságot nem az emberek választják, az egész EU-s intézményrendszer súlyos demokrácia-deficittel küzd és jogelméletileg is ingatag a közvetett, átruházott, szerződéses kapcsolata a népszuverenitást hordozó tagállamokon keresztül magával a népszuverenitással. Épp ezért Brüsszelben hiába is tüntetne bárki, mindenki a saját választott kormányát tudja elszámoltatni. Pontosan ez kezdődik most. Lipcsében, Berlinben, Kölnben is voltak már tüntetések, Prágában 70-100 ezer ember ment az utcára. A jelenlegi kormányok ezért most több helyen be fognak szorulni, kettős játékot fognak játszani addig, amíg a népek el nem zavarják őket. Szerintem bőven lesz példa az utóbbira is a következő fél év során.

– Brüsszel ugyanakkor kitart, az Európai Bizottság egy úgynevezett egységes piaci szükséghelyzeti eszköz bevezetését készítette elő az utóbbi hetekben, amelyet szeptember 13-án tárnak majd a nyilvánosság elé. Mire lehet számítani?

– A közös piaci vészhelyzeti eszköz („single market emergency instrument”) ötlete a „plusz egy” az eddigiekhez képest, amellyel Brüsszel kötelezhetné a tagállamokat, hogy a saját stratégiai céljaikkal vagy akár a lakosaik érdekeivel szemben is szervezzék át az ellátási láncaikat, és fokozzák bizonyos, az EU-nak szükséges javak termelését. Ez a nemzetállami gazdasági döntéshozatal és jogalkotói mozgástér kiüresítése, és már nem a kompromisszumos, együttdöntéses Európa. Sőt, egyenesen maga a központi hadikommunizmus előszobája, egy olyan soha nem látott rendkívüli brüsszeli hatalom, amire a Szovjetuniótól elborzadó alapító atyák biztosan nem gondoltak.

Különösen figyeljünk arra a mondatra, hogy a tervezet szerint az EU szankcionálná a renitens cégeket is, vagyis erőszakmonopóliumot is adna magának.

Az állam mint végső soron hatalmi viszonyok megtestesítője valójában egy sor jelenség, intézmény, képzet és fikció végső létjogosultsága is: a pénzé, értékpapíroké, az államok joga által bejegyzett (engedélyezett) jogi személy vállalatoké, vagy az államok által létrehozott „államok feletti” olyan együttműködéseké, mint az EU. Ez utóbbiak viszont csak az állam erőszakmonopóliumából nyerik a létjogosultságukat. Az állam és a jog hatalmi kérdések, és addig léteznek, amíg birtokolják ezt a kikényszeríthetőséget. Ezt venné el az EU, még ha csak egy rendkívüli, vészhelyzeti, kivételes állapotban is. Azt is Brüsszel mondaná meg viszont, hogy mikor van ez a vészhelyzeti, kivételes állapot. Márpedig szuverén az, mondja Carl Schmitt, aki a kivételes állapotról dönt.