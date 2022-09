A király beszéde – megható szavakkal búcsúzott édesanyjától III. Károly

III. Károly első alkalommal szólt a brit nemzethez királyként. Megható beszédében megemlékezett csütörtökön elhunyt édesanyjáról, II. Erzsébet királynőről, felidézve életét, mint királynő, vezető és édesanya. Az újdonsült király saját szolgálatára és feladataira is reflektált, és köszönetet mondott a sok részvétért és támogatásért.

„Őfelsége, a királynő, szeretett édesanyám egész életében inspiráció és példa volt számomra és egész családom számára” – fogalmazott III. Károly a Buckingham-palotában felvett beszédében, amelyet első alkalommal intézett királyként a brit nemzethez.

Megható beszédében úgy fogalmazott, családjával együtt örökké adósai lesznek Erzsébetnek a szeretetéért, ragaszkodásáért, útmutatásáért és példamutatásáért.

Mint mondta, a gyászon osztoznak mindenkivel az Egyesült Királyságban, és azokban az országokban, ahol a királynő államfő volt: a Nemzetközösségben és szerte a világban.

Megemlékezett róla, hogy édesanyja 1947-ben, a 21. születésnapján a Nemzetközösséghez intézett beszédében megfogadta: életét – legyen az rövid vagy hosszú – népei szolgálatának szenteli.

„Ez több volt, mint ígéret, ez egy mély személyes elkötelezettség volt, amely meghatározta egész életét” – mondta a király.

Felidézte, hogy az Erzsébet által kiváltott szeretet, csodálat és tisztelet lett uralkodásának védjegye. Ezeket a tulajdonságokat pedig melegséggel, humorral, és azzal a csalhatatlan képességgel ötvözte, hogy mindig a legjobbat látta meg az emberekben.

Kapcsolódó tartalom

Felidézte Erzsébet 1952-es trónra lépését, és mindazokat a kihívásokat és változásokat, amelyekkel a következő 70 évben neki és Nagy-Britanniának szembe kellett néznie.

A király ezután saját uralkodására is reflektált.

„Ahogy maga a királynő is oly rendíthetetlen odaadással tette, most én is ünnepélyesen megfogadom, hogy a hátralévő idő alatt, amelyet Isten nekem ad, fenntartom a nemzetünk középpontjában álló alkotmányos elveket. Bárhol is éljenek az Egyesült Királyságban vagy a világ birodalmaiban és területein, és bármilyen legyen is a hátterük és a meggyőződésük, igyekszem majd hűséggel, tisztelettel és szeretettel szolgálni Önöket, ahogyan egész életemben tettem.” – fogalmazott.

Elmondta, tudja, hogy az élete ezután gyökeresen meg fog változni, ahogy fontos változás lesz ez családtagjai számára is. Megemlítette feleségét, Kamillát, akinek számít majd a segítségére. Majd fiáról, Vilmos hercegről beszélt, aki átveszi tőle korábbi címeit és feladatköreit.

„Ma büszkén nevezem ki őt Wales hercegévé” – mondta a király beszédében, átruházva ezzel fiára a címet, amelyet évtizedek óta ő birtokolt.

Szeretetét fejezte ki kisebbik fia, Harry, és annak felesége, Meghan iránt is.

Kapcsolódó tartalom

A királynő temetése kapcsán úgy fogalmazott: „Bő egy hét múlva nemzetként, Nemzetközösségként, sőt globális közösségként is összegyűlünk, hogy szeretett édesanyámat végső nyugalomra helyezzük.”

„Családom nevében csak a legőszintébb és legszívből jövő köszönetet mondhatom részvétükért és támogatásukért” – tette hozzá.

Az újdonsült király a beszéde utolsó szavait édesanyjához intézte:

„Köszönöm a családunk és a nemzetek családja iránti szeretetedet és odaadásodat, amelyet oly szorgalmasan szolgáltál mindezen évek alatt” – fogalmazott.

Kiemelt kép: III. Károly és felesége, Kamilla a Buckingham-palota előtt, 2022. szeptember 9-én. (EPA/Oliver Hoslet)