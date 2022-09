Összeomlott egy emeletes ház, gyerekek is életüket vesztették

A tájékoztatás szerint az illegálisan épített ötemeletes lakóház a város déli kerületében, Fardúszban állt. A halálos áldozatokon kívül még két ember megsérült, s hét környező épületet ki kellett üríteni, mert félő, hogy azok is összedőlnek.

A mentési munkálatok még folynak, a hatóságok szerint lehetnek még emberek a törmelék alatt.

A SANA állami hírügynökség Muid Madladzsira, az aleppói városi tanács vezetőjére hivatkozva arról számolt be, hogy az épületet engedély nélkül húzták fel, és gyenge alapjai voltak. Hozzátette, hogy a térség a 2011 óta tartó polgárháború alatt kiterjedt károkat szenvedett.

The collapse of the building in the old al Firdous neighborhood in #Aleppo has killed 11 so far, including 7 women, 3 children and a ancient man while the operations of lifting the rubble and clearing the ruins are still ongoing.#Syria #Syrianarmy🇸🇾 pic.twitter.com/bVAdrwMrsC

