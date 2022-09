Heves esők nehezítik a földrengés utáni helyreállítást

Több mint húszezer embernek kellett ideiglenes menedékhelyre költöznie Szecsuan tartomány hegyvidékén a földcsuszamlások és az épületek összeomlásának veszélye miatt – jelentette az állami média csütörtökön.

Az eső várhatóan még pénteken is folytatódik.

A jelentés szerint már további 35 embert nyilvánítottak eltűntnek és 270-en vannak kórházban a 6,8-as erősségű földrengés után, mely épületeket rombolt le és kőtömböket zúdított az utakra Szecsuan Tibeti Autonóm Területén és a szomszédos Ja’an városban.

Megremegtek a házak a tartomány székhelyén, Csengtuban is, ahol 21 millióan vannak otthonaikban karanténban Kína szigorú “zéró Covid” politikája értelmében. A rendőrség és az egészségügyi dolgozók a földrengés után sem engedték ki a lakosokat.

BREAKING 🇨🇳 : The Sichuan fire rescue Corps immediately dispatched 7 detachments with a total of 530 earthquake rescue forces to the epicenter to carry out the rescue.#China #Sichuan pic.twitter.com/CGB3nV7cxK

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) September 5, 2022