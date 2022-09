Az Egyesült Királyság hatalmas hitellel enyhítené az energiaválságot

Az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, Liz Truss csütörtöki döntésével két évre befagyasztaná a fogyasztói energiaárak emelkedését – számolt be a Reuters hírügynökség . Az intézkedés egy olyan pénzügyi csomag része, amely az orosz–ukrán háború okozta gazdasági sokk korlátozására irányul, és mintegy 150 milliárd fontba (kb. 68 ezer milliárd forintba) kerülhet az országnak. Közgazdászok szerint a terv valószínűleg több mint 100 milliárd fonttal növeli Nagy-Britannia hitelfelvételét, ami még nagyobb terhet ró az államháztartásra, mivel az energiaválság valószínűleg a jövő télig is elhúzódhat.

A hírügynökség szerint az Egyesült Királyság a háztartások energiaköltségének közel négyszeresére emelkedése miatt hosszan tartó válsággal néz szembe, ezért az új brit miniszterelnök – akit kedden neveztek ki hivatalába –, rövid idő alatt merész intézkedéseket fogalmazott meg a fogyasztók és a vállalkozások védelme érdekében.

„Támogatjuk ezt az országot ezen télen, és a következő télen is ezt fogjuk tenni. A magas árakat kiváltó okokat pedig kezeljük, hogy soha többé ne kerüljünk ilyen helyzetbe” – mondta Liz Truss a brit parlamentben.

„Ebben a pillanatban merész döntéseket kell hoznunk, ugyanis globális energiaválsággal állunk szemben. Költségmentes lehetőségek pedig nincsenek”

– tette hozzá a politikus.

A brit miniszterelnök a tervek szerint a háztartások átlagos energiaköltségét két éven keresztül évi 2500 font (kb. 1 143 000 forint) körül tartaná, így elkerülhető lenne az októberben esedékes 80 százalékos áremelkedés is, amely háztartások és vállalkozások millióinak pénzügyi biztonságát veszélyezteti.

A rendkívüli mértékben ingadozó nagykereskedelmi gázárak miatt a kormányfő nem határozta meg a pénzügyi csomag keretét.

A Deutsche Bank becslése szerint az energiaárak kompenzálása és az általa is ígért adócsökkentések 179 milliárd fontba, azaz közel 81 860 milliárd forintba kerülhetnek, ami körülbelül fele annak az összegnek, amelyet Nagy-Britannia a koronavírus-járványra költött.

Az állami hitelfelvételből finanszírozott terv nagyságrendje megrázta a pénzügyi piacokat. A font szerdán a dollárral szemben az 1985-ben elért szintjére esett vissza

– hívta fel a figyelmet a Reuters.

A teljes költséget az új pénzügyminiszter, Kwasi Kwarteng még ebben a hónapban ismerteti a költségvetés aktualizált változatában.

Közgazdászok szerint a terv valószínűleg több mint 100 milliárd fonttal növeli Nagy-Britannia hitelfelvételét, ami még nagyobb terhet ró az államháztartásra, mivel az energiaválság valószínűleg a jövő télig is elhúzódhat.

Mindemellett a brit miniszterelnök közölte, hogy a pénzügyminisztérium olyan programot is be fog jelenteni, amelyet a Bank of England pénzintézettel közösen dolgozott ki az energetikai cégek rendkívüli likviditási igényeinek kezelésére, 40 milliárd font értékben.

A törvényjavaslatok támogatása mellett a miniszterelnök azt is közölte, hogy több mint száz új olaj- és gázkutatási engedélyt ad ki az Északi-tengerre, valamint feloldja a gáz kinyerése során használt hidraulikus rétegrepesztéses eljárás tilalmát is.

Egekben az energiaárak

Az európai energiaárak a koronavírus miatti lezárások feloldása után kezdtek el emelkedni, majd az orosz–ukrán háború kitörésekor hirtelen megugrottak. A brit háztartások átlagos energiaköltsége áprilisban 54 százalékos emelkedést követően 1971 fontra ugrott, ami októbertől további 80 százalékos növekedés után a 3549 fontot érte volna el.

Az új, 2500 fontos felső határ azt jelenti, hogy az átlagos számlák nagyjából a jelenlegi szinten maradnak, miután a korábban bejelentett 400 fontos jóváírást és az adó eltörlését is figyelembe veszik.

A brit kormány arra számít, hogy a lépés akár 5 százalékponttal is visszafogja az inflációt.

Nagy-Britanniában a fogyasztói árinfláció júliusban 10,1 százalékra ugrott, ami 1982 februárja óta a legmagasabb érték, és az előrejelzések szerint októberben a 13 százalékot is elérheti.

Bár az új felső korlát háztartások milliói számára enyhíti a válság okozta hatásokat, a korlátozott jövedelemmel rendelkezők továbbra is veszélyeztetettek – mutatott rá a hírügynökség.

A brit statisztikai hivatal szeptemberben közzétett felmérése szerint tíz felnőttből több mint négy számára most is nagy vagy többnyire nehézséget okoz az energiaszámlák kifizetése.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)