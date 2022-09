A Pentagon szünetelteti az új F–35-ös vadászgépek átvételét egy Kínában gyártott alkatrész miatt

A csatorna szerint az F-35-ös Egyesített Programiroda augusztus végén értesült arról, hogy az F-35 típusú vadászgép egyik mágnes alkatrészéhez használt fém egyike kínai gyártmányú, ami potenciálisan sérti azon rendeletet, ami megtiltja a Kínából származó fémek engedély nélküli felhasználását az Amerikai Védelmi Minisztérium berendezéseihez.

The Pentagon says it’s temporarily stopping deliveries of Lockheed Martin Corp’s F-35 aircraft after learning an alloy made in China was in a component of the stealth fighter jet, violating federal defense acquisition rules. https://t.co/80XtS9VCj9

— CNN (@CNN) September 8, 2022