Továbbra is blöffölnek – közölte Brüsszel gázársapkatervéről az energiajogász

Eddig is vágyvezérelt elképzelések alapján működtek, a mostani javaslat sem kivétel – Tóth Máté energiajogász az M1 Ma reggel című műsorában kendőzetlen őszinteséggel kritizálta az Európai Bizottság földgázra vonatkozó ársapkaötletét. A szakértő szerint a javaslat mellőzi a felelős gondolkodást, katasztrofális következmények nélkül ugyanis nem kivitelezhető. Arról is beszélt, hogy a nemrég sokat kritizált magyar modell mára mintapéldává kezd válni, és a kulcskérdés Nyugaton is az állami beavatkozások mértéke lesz.