Többen meghaltak egy karaokebárban keletkezett tűzben

A tűzvész Binh Duong tartományban, Ho Si Minh-város közelében, egy ipartelepen történt. A nyilatkozó arról számolt be az AFP francia hírügynökségnek, hogy helyszínre mentőcsapatok érkeztek, a romok között további áldozatokat keresnek. A tűz okát még nem állapították meg – tette hozzá a tisztviselő, Nguyen Thanh Ham.

Fire at a karaoke shop in Binh Duong near HCMC last night, at least 12 dead. Last month another fire at a KTV club in Hanoi killed three firefighters.

Fire prevention and protection in Vietnam really needs to be reviewed. pic.twitter.com/UN7xdawjL0

