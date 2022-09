Svájcban börtön járhat azért, ha túlfűtik a lakást

Pénzbüntetésre vagy elzárásra is ítélhetnék azt a svájci polgárt, aki nem tartja be a tervezett új energiatakarékossági szabályokat.

Közölték, a legújabb svájci szabályozás szerint a gázfűtéses épületeket maximum 19 fokra lehet fűteni, a meleg vizet pedig hatvan fokig melegíthetnék. Emellett a hősugárzókat és a meleg levegős sátrakat be is tiltanák, a szaunákat és az uszodákat hidegen kellene tartani.

A szabályszegésért komoly pénzbüntetés vagy akár három év börtön is járhatna. Guy Parmelint megkérdezték arról, hogy miként fogják ellenőrizni, hogy ki nem tartja be a 19 fokos hőmérsékletet. Válaszában a szövetségi gazdasági miniszter megerősítette, hogy senkire nem fogják a rendőrök rátörni az ajtót, de lesznek szúrópróbaszerű ellenőrzések. A svájci lap azt is írja, hogy a lakossági bejelentések alapján is eljárhatnak a hatóságok – írta a Ma7.sk alapján a Vasárnap.hu.

Markus Spörndli, a gazdasági, oktatási és kutatási minisztérium szóvivője abban bízik, hogy a lakosság nagy része be fogja tartani a törvényt. A kantonoknak szeptember 22-ig van idejük arra, hogy javaslatokat fűzzenek a tervekhez. Kiemelték, az új szabályozás kapcsán számos szürkezónáról lehet beszélni, például azt se lehet minden esetben egyértelműen megállapítani, mi fér bele egy használaton kívüli épület fogalmába.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)