Ötvenen csapódtak a földbe – videón a horrorbaleset

A baleset vasárnap este India Pandzsáb államában, Mohaliban történt. Egy szemtanú által készített videón jól látható, ahogy a 15 méter magasban lévő szerkezet körbeforog a tornyon, majd megáll és lezuhan, de ahelyett, hogy a föld előtt lefékezne, nagy robajjal a földnek csapódik – írta az Insider.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022