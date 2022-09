Ötven éve nem látott energiaválság sújthatja Európát

Az 1970-es éveknél is mélyebb energia-válság vár télen Európára az egyik nagy amerikai befektetési bank szerint. Úgy számolnak, hogy az európai lakosság annyit fog fizetni a rezsiért, amennyi egyenlő az országaik GDP-jének 15 százalékával. Ez óriási összeg, ami hiányozni fog a fogyasztásból, aminek következtében megrogyhatnak az európai gazdaságok. Az Alapjogokért Központ szerint az uniós gázársapka terve, semmit sem old meg, hiszen az, csak egy újabb szankciós intézkedés, amire reagálva Oroszország már le is állította a gázszállítást Európába – számolt be az M1 Híradó.