Megkéselte, majd kihajította testvéreit az ablakon

A 24 éves Andy Cash a nyolcéves ikertestvéreit, Chelsea-t és Christyt, valamint 18 éves nővérüket, Lisát hidegvérrel késelte halálra a Rossfield Avenue-n lévő otthonukban, Dublinban. A rendőröket az egyetlen életben maradt 14 éves fiútestvér riasztotta, miután az ablakból kiugorva az egyik szomszéd házhoz rohant segítséget kérni – adta hírül a Daily Mail.

A szemtanúk szerint a támadó a házban egy konyhakéssel hadonászott. A helyszínre érkező rendőrök többször is felszólították, hogy engedje el a gyerekeket, de ő végzetes lépésre szánta el magát.

Eight-year-old twins were thrown out of top floor window after being stabbed to death https://t.co/aHITQ0HB6l

Az őrjöngő ámokfutó először az ikertestvéreivel végzett, majd az utcán lévők szeme láttára egyszerűen kidobta őket az ablakon. Lisa megpróbálta megvédeni öccsét és húgát, a gyilkos azonban őt is leszúrta, majd lelökte a ház emeletre vezető lépcsőjén.

A rendőrök végül bejutottak a házba, ott azonban már csak holttesteket találták. Az elkövetőre a padláson rejtőzve találtak rá, letartóztatták, majd kivezették a házból.

Andy eredetileg Dublin egyik külvárosában, egy házban tartózkodott, ahonnan egy veszekedés elől elmenekülve taxival távozott és hazament, hogy levezesse dühét.

🎥 A man has appeared in court charged with the murder of his three siblings in Dublin.

The 24-year-old was charged with the murder of Lisa Cash, 18, and her eight-year-old twin siblings Christy and Chelsea Cawley, at their home on Sunday.

Credit: PA pic.twitter.com/nG6gN9Yi3W

— Irish Daily Mirror (@IrishMirror) September 6, 2022