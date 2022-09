Közpénzből újította fel luxusvilláját Guy Verhofstadt

Belgium volt liberális miniszterelnöke, az Újítsuk meg Európát! (Renew Europe) európai parlamenti frakció képviselője ugyanis Gent belvárosában egy 17. században épült, felújított műemlék épületben lakik.

Először egy belga portál számolt be arról, hogy Verhofstadt hogyan spórolt, amikor a saját házát újíttatta fel. A liberális politikus úgy felezte meg a költségeit, hogy több százezer eurónyi közpénzt kapott a háza renoválására.

Villa of Guy Verhofstadt, former Prime Minister of Belgium, converted for 20 million euros, Patershol, Ghent, Flemish #plekvrij 👇 pic.twitter.com/okz5JLhtHt

— Vergenoeg (@Vergenoeg13) March 12, 2022