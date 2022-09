Jóváhagyta a „világon első” injekciómentes védőoltások használatát India és Kína

#Announcement

Bharat Biotech’s iNCOVACC world’s first Intra Nasal vaccine receives approval for emergency use in India#BharatBiotech #incovacc #intranasalvaccine #Covid19Vaccine #worldsfirstintranasalvaccine #vaccineapproval #VaccinesWork #India pic.twitter.com/twwuKzKOxG

— BharatBiotech (@BharatBiotech) September 6, 2022