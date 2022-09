Hivatalos: ez most a világ legjobb söre

Két év kihagyás után augusztus végén ismét megrendezték Londonban a World Beer Awardsot, azaz a világ legjobb söreinek seregszemléjét. Az idei megmérettetésen ötven országból összesen 3200 sör vett részt. A zsűri tíz kategóriában, fajtánként és altípusonként értékelte a söröket, és az ízélmény mellett a sörök állagát és csomagolását is díjazta. A belga, illetve a német sörök több mint tíz kategóriában nyertek, de a versenynek volt ausztrál, brazil, japán, lett, sőt tajvani díjazottja is.

A koronavírus-járvány miatt két év kényszerszünet után találkozott ismét a sörös szakma krémje (habja) a londoni World Beer Awardon, hogy győzteseket hirdessen a tíz főkategóriában, azon belül számos alkategóriában, továbbá, hogy megválasszák az év sörfőzőjét és az év sörfőzdéjét.

A hagyományos világos sör mellett kihirdették az év legjobb barnasörét, búzasörét, lagerjét, IPA-ját, ízesített sörét, savanyú- és vadsörét és alkoholmentes sörét is. Külön kategóriát képviseltek a stout és a porter típusú italok, valamint a sörkülönlegességek.

Kategóriánként egy-egy győztest díjazott a szakmai zsűri, amely azonban számos különdíjat is kiosztott az úgynevezett „stílusgyőztesek” között.

A legtöbb aranyérmet – a várakozásoknak megfelelően – a német (azon belül is főként bajor), illetve a belga sörfőzdék söpörték be, előbbiek 14, utóbbiak 11 alkategóriában nyertek, számolt be a Münchner Merkur hírportál.

A világ legjobb lager söre kategóriában a bajor Ayinger sörfőzde Celebrator Doppelbock fantázianevű söre végzett az élen, de német kézbe került a legjobb pilseni típusú sör (Hirsch Pils), a legjobb könnyű lager (Altenburger Sommerhell), a legjobb fesztiválsör (Greif Bräu/Anna Festbier) és a legjobb ízesített alkoholmentes sör (Clausthaler Grapefruit) aranyérme is. A müncheni Mönch’nshof sörmanufaktúra Landbierje pedig a világ legjobb dortmundi típusú söre lett.

A német söripar számára a legnagyobb elismerést mégis az jelenti, hogy az év sörfőzdéje kitüntető címet egy több mint 250 éves múltra visszatekintő észak-rajna-vesztfáliai családi vállalkozás, a Pott’s Brauerei kapta.

Az idei World Beer Awardson a belga sörök bizonyultak a második legnépszerűbbnek: a nyugat-európai sörnagyhatalom 11 alkategóriában diadalmaskodott, köztük a legjobb belga típusú pale ale, a legjobb golden ale, a legjobb cseresznyés sör (René Lindemans Oude Kriek Cuvée) és a legjobb whiskypárlat-alapú sör (Van Brugge Single Malt Whisky 12.4) alosztályokban.

Meglepetésre a hazánkban a legkedveltebbek közé tartozó cseh sörök közül csupán egyetlen aranyérmes került ki: a legjobb baksör (barna sör) kategóriában a Ceské Budejovice-i sörgyár Samson 1795 Budejovický Speciál Bock fantázianevű itala diadalmaskodott.

Une nouvelle #bière à la #brasserie du Mont Blanc depuis juin : La Cristal I.P.A. Son créateur Sylvain Chiron, dont les bières sont quatre fois championnes du monde, revient sur ce succès. A lire dans #Partenairessavoie https://t.co/OraPJ9FDZh pic.twitter.com/9J3EMMkCza — CCI Savoie (@CCI_Savoie) September 12, 2018

Az év sörfőzője 2022 címet Sylvain Chiron, a francia Mont Blanc Sörfőzde ízmestere érdemelte ki.

