Európai bankok tartalék generátorokkal készülnek az energiaválságra

Mivel Oroszország a Nyugati szankciókra adott válaszként visszafogja a kontinens gázellátását, a Reuters értesülései szerint a bankok már azon dolgoznak, hogyan tudnak megbirkózni a bekövetkező áramhiánnyal, ezért alternatív energiaforrásokat, például generátorokat helyeznek üzembe annak érdekében, hogy a bankautomaták, valamint az online banki szolgáltatások továbbra is elérhetők legyenek.

A bankok számára különösen sürgető a lépés, mivel a pénzügyi tranzakciók fontosak Európa gazdasága számára, amely a háború következményei miatt már most is nehéz helyzetbe került.

– mutatott rá a Reuters.

Some of Europe’s biggest banks are preparing back-up generators and to dim the lights as they brace for potential power cuts and energy rationing that threaten the money system underpinning the region’s economy https://t.co/53vDoyaLSj

— Reuters (@Reuters) September 7, 2022