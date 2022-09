A magyarországihoz hasonló rezsicsökkentő intézkedéseket terveznek több országban

Egyre több európai országban terveznek a magyar rezsicsökkentéshez hasonló intézkedéseket az elszabaduló energiaárak miatt. Ausztriában már szerdán szavazhatnak az úgynevezett „villanyáramfék”-javaslatról, ami azt jelenti, hogy a lakosság egy bizonyos fogyasztásig a piaci ár alatt kapná az áramot. Németországban is hasonló támogatásról döntöttek, de előkerült a szolgáltatókat sújtó extraprofitadó is – számolt be az M1 Híradója.

Kapós lett a magyar modell Ausztriában is. Az osztrák kormány úgy döntött, hogy – a hazai rezsicsökkentéshez hasonlóan – úgynevezett villanyáramféket vezet be, hogy fékezze az egekbe szökő energiaköltségeket. A tervezetet vasárnap jelentették be, arról szerdán dönt a kormánytagokat tömörítő miniszteri tanács. Egy háztartásnak évente akár 500 eurót (kétszázezer forintot) is meg kell takarítania a villanyáramfékkel – írta a Der Standard. A kormány terve szerint minden háztartásnak csökkentett árat, 10 centet kell fizetnie az áramért egy átlagos osztrák háromfős háztartás éves fogyasztásának 80 százalékáig. Ez jelenleg 2900 kilowattóra. Az ezen felüli fogyasztást piaci áron számolja el a szolgáltató – olvasható a lapban. Az osztrák kormánynak mindez több mint 1000 milliárd forintnak megfelelő euróba kerül majd. Bécs eközben azon is dolgozik, hogy ne csak a lakosságnak, hanem a vállalatoknak is támogatást biztosítson. „Mindenkinek biztosítják a villamosenergia-árplafont” – jelentette ki hétfőn este az osztrák közszolgálati televízióban a kancellár. Karl Nehammer hozzátette: a villamosáramféket egy évig tervezik fenntartani. „Nem szabad hagyni összeomlani a gazdaságot, nem szabad hagyni összeomlani a fogyasztást. A gazdaságnak, a fogyasztásnak köszönhetően van adóbevételünk, ami azt jelenti, hogy pénzt tudunk visszaadni a nehéz helyzetben lévőknek” – hangsúlyozta Karl Nehammer. Wort-Bild-Schere zur Strom-Preis-Bremse pic.twitter.com/ZJBZOpV9Jz — Michael Wöss – Happy Klimaticketbesitzer 💚🚄🚌🚋 (@woemi) September 5, 2022 A német kormány a hétvégén egy 65 milliárd eurós, azaz több mint 26000 milliárd forintos csomagot állított össze a magas enegiaárak miatt. „Hazánk nehéz időszak előtt áll” – mondta Olaf Scholz kancellár az intézkedések bejelentésekor. A német szövetségi kormány szintén bevezet egy úgynevezett áramféket, ennek értelmében – a magyar rezsicsökkentéshez hasonlóan – a háztartások és a kis-, illetve közepes méretű vállalkozások egy meghatározott mennyiségig, az úgynevezett alapfogyasztásig kedvezményes áron kapják a villamos energiát. Ehhez pedig a forrást – szintén a magyar extraprofit-különadóhoz hasonlóan – úgy biztosítják, hogy elvonják a piaci szereplők váratlanul magas nyereségének egy részét. A kancellár a jelenlegi adatok alapján arra számít, hogy Németország átvészeli az előtte álló telet. Ehhez hozzájárulhat az is, hogy megszületett a döntés a bezárni tervezett atomerőművek működésben tartásáról. Kapcsolódó tartalom Egyre több ország kezeli a magyar modell mintájára az energiaválságot A magyarországihoz hasonló rezsicsökkentési intézkedések bevezetését tervezi több nyugat-európai kormány is. Árplafont vethet ki az orosz gázra az Európai Bizottság A javaslatról a héten tárgyalnak az unió energiaügyi miniszterei. Moszkva erre válaszul bejelentette, hogy nem szállít gázt és olajat azokba az országokba, amelyek támogatják a bizottság javaslatát. „Nyugat-Európa gazdasági és jóléti modellje részben az olcsó orosz energiára épült” – mondta Kiszelly Zoltán a Kossuth Rádióban. A Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója hozzátette, hogy az országok a kedvező árú energiával drága termékeket állítottak elő, s ezekből komoly profitra tettek szert. „Németországban azt látjuk, hogy már többet kell fizetniük az elrontott brüsszeli szankciók miatt nagyon drága energiáért, mint amennyit az exportált termékekért kapnak, és ha ez így marad – miután most a gázról is le akarnak mondani, feltehetően ez így fog maradni –, a (teljes) jóléti modelljük, a gazdasági modelljük kérdőjeleződik meg” – fejtette ki Kiszelly Zoltán. Az elemző kiemelte: mindezek alapján Nyugat-Európában tartósan magas energiaárakkal kell számolni. A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)