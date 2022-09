Újabb vitás kérdés osztja meg a német kormánykoalíciót

Az energiaválság és a félresikerült szankciós politika kényszerítő hatásai miatt a németek az év vége helyett már csak 2023 áprilisában zárnák be az utolsó atomerőműveket. A német alkancellár az ARD műsorában ugyanakkor elutasította azt a felvetést, hogy az atomerőművek hosszabb ideig is üzemben maradjanak. Szerinte ugyanis már jövőre jelentősen több gázkapacitás állna rendelkezésre Oroszországon kívül. Robert Habeck javaslatát még saját koalíciós partnerei is kritizálták, ellenzéki politikusok szerint pedig az észérvek helyett politikai érdekek vezették döntésében.

Újabb vita osztja meg a német kormánykoalíciót Robert Habeck gazdasági miniszter atomerőművekkel kapcsolatos javaslata miatt. Berlinben ugyanis hétfőn bejelentették, hogy az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében az év vége helyett csak 2023 áprilisában zárják be az utolsó két német atomerőművet. A Szabaddemokrata Párt (FDP) erősen kritizálta a fejleményeket. Christian Dürr FDP-frakcióvezető a Bild című lapnak azt mondta, hogy Habeck javaslatai nem elegendőek az áramárak mérséklésére. „Meg kell hosszabbítanunk az erőművek üzemidejét, különben abszurd költségek fenyegetik a fogyasztókat" – nyilatkozta. Michael Kruse, az FDP-frakció energiapolitikai szóvivője szerint „az elvégzett ellátási terheléspróba eredményei nem sokat érnek, mert a feltételezései túl optimisták. Sokkal inkább a politika, mintsem a realitás határozta meg őket." Habeck azt szeretné, ha a Németországban megmaradt három atomerőműből kettő április közepéig vésztartalékként szolgálna az orosz-ukrán háború által kiváltott európai energiaválság miatt. A szóban forgó üzemek a bajorországi Isar 2 és a baden-württembergi Neckarwestheim. Az eredeti terv az volt, hogy év végén az összes német atomerőművet végleg lekapcsolják a hálózatról. Saját pártjának képviselői, a Zöldek Habeck mögött állnak. A két frakcióvezető, Britta Haßelmann és Katharina Dröge támogatta a terveket, bár azokról még tárgyalni kell a párton belül. Omid Nouripour, a Zöld Párt társelnöke bejelentette, hogy kampányolni fog a terv mellett. „Ezért a pártkongresszuson nemcsak az Ukrajnának történő fegyverszállításokat fogjuk szavazásra bocsátani, hanem az ideiglenes nukleáris energiatartalék kérdését is" – mondta Nouripour a Deutsche Presse-Agenturnak. Habeck kizárólag rövidtávban gondolkozik Az ARD „Tagesthemen" című műsorában Habeck elutasította azt a felvetést, hogy az atomerőművek hosszabb ideig maradjanak üzemben. Szerinte ugyanis már jövőre jelentősen több gázkapacitás állna rendelkezésre Oroszországon kívül. „Ez nem tűnik olyan egyértelműnek, mert a 22/23-as és a 23/24-es télről mindig egyben beszélünk. De ez tévedés, ezek ugyanis teljesen különböző időszakok. Jövőre más lesz az energiapolitikai helyzetünk" – fogalmazott. Habeck bátorítást kapott koalíciós partnerétől, a Szociáldemokrata Párttól (SPD). Matthias Miersch, a parlamenti képviselőcsoport alelnöke üdvözölte az ellátási terheléspróba eredményeit és Habeck javaslatát, mivel az szerinte „jó alap a tényszerű és körültekintő konzultációhoz." Mint mondta, azoktól is ilyen hozzáállást szeretne látni, akik már az eredmények ismerete nélkül az atomerőművek hosszabb távú nyitvatartásáért kiáltanak. Véleménye szerint az eredmények azt mutatják, hogy a nukleáris energia nem a sokak által kívánt általános megoldás. A közgazdász ötéves hosszabbítást szeretne Veronika Grimm gazdasági szakértő az FDP-hez hasonlóan érvelt, és elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a két atomerőművet csak vésztartalékként kellene fenntartani. „A villamosenergia-piaci áralakulása miatt mindent meg kell tenni a rövid időn belül rendelkezésre álló termelőkapacitások mozgósítása érdekében" – mondta Grimm a Funke Mediengruppe lapjainak. „Az erőműveknek működniük kellene, és nem csak készenléti állapotban lenniük, csak akkor lenne ugyanis csökkentő hatásuk a villamosenergia-árra. A még működő három atomerőmű esetében el kellene gondolkodnunk azon, hogy öt évvel meghosszabbítjuk az üzemidejüket. Azt is meg kell vizsgálni, hogy a nemrég leállított atomerőműveket újra lehet-e indítani" – tette hozzá.

A CDU politikusa szerint szerencsejátékot játszanak az energiaellátással Friedrich Merz, a CDU vezetője bírálta az emslandi atomerőmű tervezett leszerelését. Szerinte a közelgő, alsó-szászországi tartományi választások is szerepet játszhatnak abban, hogy politikai döntés született. „A közlekedésilámpás-koalícióban ülő Zöldekre az alsó-szászországi Zöldek nyilvánvalóan nyomást gyakoroltak, hogy minden észérv ellenére állítsák le az emslandi atomerőművet. Úgy tűnik, a zöld érzékenység fontosabb a Scholz-kormány számára, mint az áramkimaradás kockázata. Egyáltalán nem értek egyet az energiaellátásunkkal való ilyen jellegű szerencsejátékkal– mondta Merz a Neue Osnabrücker Zeitungnak. Jens Spahn, a CDU/CSU frakció alelnöke szintén bírálta az intézkedést: „Ez a három atomerőmű biztonságos, megbízható és megfizethető energiát, áramot biztosíthatna Németországnak ebben a válságban" – fogalmazott.