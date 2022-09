Özönlenek a migránsok Görögországba, meghosszabbítják a görög–török határkerítést

Meghosszabbítják a görög–török határkerítést – jelentette be az athéni kormány polgári védelemért felelős minisztere. Görögország még 2012-ben kezdte el a betonkerítés építését a Marica folyó völgyében. A jelenleg 40 kilométer hosszú, szögesdróttal kiegészített akadályt most 140 kilométerrel megtoldják, és a határvédelmi rendszert is fejlesztik. Erre a fokozódó migrációs nyomás miatt van szükség. Augusztusban mintegy ötvenezren próbáltak illegális úton belépni az unió területére Törökország felől. Közülük többtucatnyian majdnem belefulladtak a folyóba, a görög határőrök siettek a segítségükre – számolt be az M1 Híradó.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/AP/Jánisz Papanikosz)