Hatalmas támogatásokkal mentené az összeomlás szélére sodródott gázipari vállalatot a német kormány

„Megkaptuk a kormánytól a stabilizációs csomagot, amelyben megállapodtunk egy 7 milliárd eurós háttértámogatásról, amelyet a negyedik negyedévben biztosítaná a társaságot, ugyanakkor ezt a keretet mindenképpen előbb kimerítjük, valószínűleg már szeptemberben elérjük a plafont” – nyilatkozta Dieter Maubach, az Uniper vezérigazgatója a milánói Gastech elnevezésű konferencián.

German gas giant Uniper’s losses to replace missing Russian gas flows might reach a 7 billion euro limit this month, CEO Klaus-Dieter Maubach says https://t.co/nndGIwbWTz

— Bloomberg (@business) September 5, 2022