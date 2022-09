Fotókon mutatjuk: Így fogadta Erzsébet királynő az új miniszterelnököt

Truss többhavi választási folyamat győzteseként került a Konzervatív Párt élére, és mivel a párt kormányon van, az új vezető egyben a miniszterelnöki tisztséget is betölti.

Ennek hivatalossá tételéhez azonban szükség volt arra, hogy II. Erzsébet királynő formálisan megbízza Liz Trusst a kormányalakítással. Az elmúlt évtizedek gyakorlatával ellentétben ez a ceremónia ezúttal nem a londoni Buckingham-palotában zajlott, hanem az uralkodó skóciai nyári rezidenciáján, a Londontól több mint 800 kilométerre északra lévő Balmoral kastélyában, ahol a királynő a hagyományoknak megfelelően júliustól októberig tartózkodik.

A 96 esztendős uralkodó, aki 70 éve ül az Egyesült Királyság trónján, hónapok óta mozgásproblémákkal küzd, és ezért született az a döntés, hogy Balmoralban fogadja Johnsont és megválasztott utódját.

A 47 éves Truss az Egyesült Királyság 56., II. Erzsébet királynő 15. miniszterelnöke, egyben az Egyesült Királyság harmadik női kormányfője Margaret Thatcher és Theresa May után.

Liz Truss a 14. olyan kormányfő, akit az uralkodó személyesen nevezett ki. A királynő első miniszterelnöke, Winston Churchill ugyanis már hivatalban volt, amikor II. Erzsébet hetven évvel ezelőtt, 1952-ben, édesapja, VI. György király halála után trónra lépett.

🤝 Later today, The Queen will receive Liz Truss at Balmoral Castle to formalise her new position as Prime Minister.

Ms. Truss is the 15th Prime Minister to serve during Her Majesty’s reign. The first was Winston Churchill in 1952.

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022