Földrengés: épületek dőltek össze, legalább hatvanan meghaltak

Legkevesebb 65 ember életét vesztette és több mint kétszázan megsérültek, amikor megmozdult a föld Kínában hétfő délután és 6,6-os erősségű földrengés rázta meg a közép-nyugati Szecsuán tartományt. Sokakat eltűntként keresnek, ezért az áldozatok száma tovább emelkedhet.

Erős földrengés rázta meg Szecsuánt, legkevesebb 46 ember életét vesztette

Hétfő délben 6,6-os erősségű földrengés rázta meg Kína közép-nyugati Szecsuán tartományát. Legkevesebb 65 ember életét vesztette, közel kétszázötvenen megsérültek és legalább 12 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván – írta cikkében a CNN.

A rengés epicentruma a mintegy százezer lakosú Kangding várostól nagyjából 43 kilométerre délkeletre volt. Több épület is összeomlott, néhány ház pedig súlyosan megrongálódott a rengés során.

President #XiJinping has ordered all-out rescue efforts to minimize casualties after a 6.8-magnitude earthquake jolted #Sichuan Province Monday, stressing that saving lives should be taken as the primary task. pic.twitter.com/W2aAblWqJg — ސީނުކަރަ (中国China) (@Seenukara1) September 5, 2022

Súlyos károkat okozott a földmozgás a tartomány székhelyén, Csentuban is, ahol 21 millió ember van vesztegzár alatt. Az emberek hivatalosan nem hagyhatták el otthonukat, ezért a földrengés óriási pánikot okozott. Több mint ötszáz mentő és tűzoltó vesz részt a mentési munkálatokban.

#earthquake in #Sichuan Province captured by car monitor lens. You can see the date and time of the quake. pic.twitter.com/y5V4x7nUk8 — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) September 5, 2022

Az állami televízió szerint 243 ház összedőlt, több mint 13 ezer pedig különböző mértékű károkat szenvedett. Négy szálloda és több száz lakás is megrongálódott. Több városban megszakadt az áramszolgáltatás, országutakban, kisebb vízerőművekben is károk keletkeztek.

A mentőalakulatok tovább dolgoznak a földrengés által elzárt területen rekedt több mint 200 ember kimentésén, a hozzájuk vezető utak megtisztításán, a távközlési összeköttetés, az áram- és vízszolgáltatás helyreállításán, és élelmiszer-utánpótlást juttatnak a 6,8-as erősségű földmozgás károsultjainak.

A 6.8-magnitude #earthquake jolted #Luding county in Ganzi Tibetan autonomous prefecture in #Sichuan province at 12:52 pm on Monday. A total of 21 people were killed and 30 were injured. pic.twitter.com/O5Cer0Fd9f — BeijingNews 新京报 (@BJNewsWorld) September 5, 2022

Szecsuanban gyakoriak a földrengések, különösen a tartomány nyugati, hegyvidéki, szeizmikusan aktív területén, mely a Tibeti-fennsík keleti szélével határos. Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb katasztrófája a 2008-as, 8-as erősségű vencsuani földrengés volt, amelyben csaknem 70 ezer ember veszítette életét.

A 84 millió lakosú Szecsuán tartománynak már a nagy erejű rengés előtt is nagy kihívást jelentő nyárral kellett szembenéznie. Az elmúlt két hónapban a tartományt aszály és az elmúlt 60 év legsúlyosabb hőhullámai sújtották.