Ezrek tüntettek Németországban a kormány elhibázott energiapolitikája miatt

Forró őszre számítanak Németországban az energiaválság miatt. Egyre többen elégedetlenek a kormány döntéseivel. Hétfőn Lipcsében és Berlinben is voltak tüntetések. Azt követelték, hogy a kormány enyhítsen az elszabadult élelmiszer-, valamint energiaárak okozta megélhetési nehézségeken. A legfrissebb felmérések szerint Németországban egy év alatt majdnem 80 százalékkal nőttek a rezsiköltségek – hangzott el az M1 Híradójában.

Lipcsében és Berlinben is tüntettek a drágulások miatt

Háromezer tüntető gyűlt össze Lipcsében hétfőn, hogy a megélhetési költségek drasztikus megemelkedése és az elszállt energiaárak miatt tüntessen. A demonstrációval immár hivatalosan is elkezdődött Németországban az úgynevezett forró ősz, a politikai paletta szinte minden részvevője ugyanis már korábban jelezte, tüntetni fognak a rezsiköltségek és az infláció emelkedése miatt.

A tüntetést több párt szervezte de a demonstráción megjelentek azok az emberek is, akik nem kapcsolódnak egyetlen párthoz sem, egyszerűen úgy vélik, a baloldali vezetésű kormány nem védi megfelelően a fogyasztókat a jelentősen megemelkedett energiaárakkal szemben.

„Azért vagyok itt mert tiltakozom a magas infláció miatt, szerintem be kell szedni az extraprofitból származó adót és ezzel enyhíteni kellene az egyszerű emberek életén. Így például ársapkát kellene bevezetni az üzemanyagra és csökkenteni kellene az adókat” – mondta egy demonstráló.

Hétfőn Berlinben is utcára vonultak az emberek, mint mondták, a német kormány elhibázott energiapolitikája miatt.

„Németországban és az Európai Unióban is egyre kevesebb a gáz, ezért üzembe kellene állítani az Északi-Áramlat 2 földgázvezetéket, és tárgyalásokat kezdeni Oroszországgal, hogy a helyzet megoldódjon” – fogalmazott egy demonstráló.

A tüntetésen elhibázottnak nevezték az Oroszország ellen bevezetett nyugati szankciókat. Úgy vélik az energiaárak miatt sokan nagyon nehéz tél elé néznek.

„Egy őrült gazdasági háborút viselünk Oroszország ellen. De ezen nem állítottuk meg az Ukrajna és Oroszország között dúló harcokat, nem okoztunk kárt Oroszországnak, itt csak több millió német élete vált kilátástalanná” – mondta Sevim Dağdelen, a Bundestag képviselője.

Németországban a legfrissebb elemzések szerint egy év alatt 78 százalékkal emelkedett a rezsiszámla, az embereknek pedig már az étkezés és a fűtés között kell választaniuk. A német közüzemi hálózati felügyelet szerint igyekeznek minél jobban felkészülni az orosz gázszállítás teljes megszűnésére, – ami szombaton be is következett – ugyanakkor továbbra is arra kérik a lakosságot és a vállalatokat, hogy csökkentsék a fogyasztást.